AMB-nin şikayət indeksi (aprel 2026): “Yapı Kredi” və “Unibank” ‘’soyuyan’’ antireytinqin zirvəsinə qalxıblar
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 2026-cı ilin aprel ayı üçün bank müştərilərinin şikayət indeksini yalnız iyunun əvvəlində dərc edib - adi qrafikdən nəzərəçarpacaq gecikimə ilə, buna görə də antireytinqi həmişəkindən daha uzun gözləmək lazım gəldi.
Tənzimləyici gecikmənin səbəblərini izah etməyib, lakin məlumatların özü bundan daha az maraqlı olmayıb.
Aprel hesabatı qeyri-adi mənzərə yaradır.
Son aylarda antireytinq parlaq süjetlərlə yaşayırdı - rekord indekslər, “Bank BTB”-nin bank bazarından çıxması, “Bank Avrasiya”nın müəmmalı sükutu, antiliderlərin dəyişməsi.
Lakin apreldə 17 aylıq müşahidə tarixində ilk dəfə nisbi sakitliyə bənzər bir şey baş verdi (ümid edək ki, bu, fırtınadan əvvəlki sakitlik deyil).
Antireytinq “soyuyub”
Əsas müşahidə: aprel antireytinqi monitorinqimizin bütün tarixi ərzində ən “yumşaq” antireytinqdir.
Cədvəlin lideri – “Yapı Kredi Bank”, cəmi 1,92 indeksinə malikdir. Miqyası anlamaq üçün: hələ bu ilin yanvarında antiliderlər 6,89, fevralda 3,36, martda 2,64 indekslərini göstərirdilər.
Antireytinq liderində 2,0-dan aşağı göstəricini biz ilk dəfə qeydə alırıq.
Apreldə indekslərin diapazonu 0,31 - 1,92 təşkil edir. Müqayisə üçün: yanvarda bu, 0,26 - 6,89 idi. Fərq demək olar ki, on qatıdır.
Görünür ki, qeyri-bank kredit təşkilatına çevrilmiş “Bank BTB”nin sektordan çıxması və bazarda aktiv fəaliyyətini faktiki olaraq dayandırmış “Bank Avrasiya”nın antireytinqdən yox olması ilə antireytinqdəki ümumi gərginlik səviyyəsi nəzərəçarpacaq dərəcədə azalıb.
Bank sektoru sanki nəfəs alıb.
“Yapı Kredi Bank”: zirvədə tanış sima
Antireytinqi yalnız 2026-cı ilin əvvəlindən izləyənlər üçün “Yapı Kredi Bank”ın birinci yerdə görünməsi gözlənilməz ola bilər, xüsusən ki, martda bank siyahıda ümumiyyətlə yox idi.
Lakin “First News Intelligence Unit” materiallarının oxucuları üçün bu qayıdış sürpriz olmayacaq. “Yapı Kredi” artıq 2025-ci ildə iki dəfə antireytinqə liderlik edib - yanvarda 2,92, apreldə isə 3,27 indekslə.
Bu bankın bu kontekstdə xarakterik xüsusiyyəti volatilliyidir. O, antireytinqə başçılıq edə bilər, sonra cədvəlin ortasına düşə və ya ümumiyyətlə ondan yox ola bilər, sonra isə yenidən yuxarıya qayıda bilər.
Yuxarı sıralarda xroniki iştirakdan fərqli olaraq, belə bir mənzərə daha çox problemlərin situativ xarakter daşıdığına - ayrı-ayrı məhsullar və ya kampaniyalarla bağlı sıçrayışlara işarə edə bilər, nəinki müştərilərlə işdə sistemli çatışmazlıqlara.
“Expressbank”: düzgün istiqamətdə hərəkət
Dörd ay fasiləsiz “artımdan” sonra (dekabrda 0,90-dan fevralda 3,01-ə və martda antilider mövqeyinə qədər) “Expressbank” müsbət əks dinamika nümayiş etdirir.
Bank 1-ci yerdən 3-cü yerə düşüb, narazılıq indeksi isə 2,64-dən 1,82-yə azalıb.
Bu, ilin əvvəlində müşahidə olunan narahatedici tendensiyadan sonra ilk həqiqətən müsbət siqnaldır.
Təbii ki, bir ay tendensiyanın dəyişməsindən danışmaq üçün kifayət deyil, lakin istiqamət ümidvericidir.
“Azər-Türk Bank”: ümidlər doğrulur?
Yəqin ki, aprelin ən müsbət hekayəsi “Azər-Türk Bankdır”.
Bankı martda 2-ci yerə gətirən üç aylıq fasiləsiz pisləşmədən sonra, apreldə bu bank 1,07 indekslə kəskin şəkildə 9-cu mövqeyə düşüb. Bu, mart göstəricisindən demək olar ki, iki dəfə aşağıdır.
Xatırladaq ki, əvvəlki icmalımızda biz bankın yeni idarəetmə komandasının müştəri müraciətləri ilə iş keyfiyyətinə xüsusi diqqət yetirəcəyinə ümid ifadə etmişdik.
Aprel rəqəmləri ehtiyatlı nikbinlik üçün əsas verir, hərçənd, təbii ki, bir ay hələ tendensiya deyil.
“Unibank”: gözlənilməz sıçrayış
“Unibank” əvvəlki üç ay ərzində sabit olaraq 5-ci yeri tutub - cədvəlin yuxarı yarısının ortasında bir növ “daimi qeydiyyat”. Apreldə bu sabitlik pozulub: bank 1,88 indekslə dərhal antireytinqin 2-ci yerinə yüksəlib.
Bu, bütün monitorinq dövrümüz ərzində “Unibank”ın antireytinqdə maksimum mövqeyidir və növbəti buraxılışlarda diqqətə layiqdir.
“AFB Bank” və “Bank Avrasiya”: iki fərqli sükut
Aprelin antireytinqində yaxınlarda yuxarı sıralarda olan iki bank eyni anda yoxdur.
Yanvarda 2-ci yeri tutan “AFB Bank” (3,83) ardıcıl azalma nümayiş etdirib: fevralda -2,95, martda - 1,45 və indi siyahıdan tamamilə yox olub. Dinamika problemin hədəfli həlli üzərində işin nəticəsi kimi görünür, hərçənd yekun nəticələr üçün növbəti ayları gözləmək lazımdır.
“Bank Avrasiya” artıq ardıcıl üçüncü aydır ki, bu reytinqdə yoxdur. Yanvardakı rekord 6,89 indeksindən sonra - tam sükut.
Dəqiq səbəb 2025-ci il üçün audit olunmuş maliyyə hesabatlarının dərcindən və sonrakı müşahidələrdən sonra daha aydın olacaq. Lakin “Bank Avrasiya”nın geniş müştəri bazası və bazarda aktiv iş ilə seçilən klassik bank olmadığı aşkardır. Biz artıq bu barədə yazmışdıq.
Müşahidəyə davam edəcəyik.
Cədvəlin ortası və aşağısında hərəkət
Cədvəlin orta hissəsində bir neçə bankın mövqelərinin eyni anda pisləşməsi müşahidə olunur.
“Bank of Baku” 10-cu yerdən 4-cü yerə yüksəlib (1,63), “Rabitəbank” - 8-ci yerdən 6-cıya (1,46), “Bank Respublika” - 12-ci yerdən 7-ciyə (1,11).
Hər üç bank qırmızı zona istiqamətinə sürüşüb və əgər tendensiya davam edərsə, bu, ayrıca təhlil mövzusu olacaq.
“Bank VTB” Azərbaycanda qeyri-adi volatillik müşahidə edilir: fevralda - 11-ci yer (1,10), martda - sonuncu 17-ci (0,41), apreldə - 8-ci (1,10). Belə dalğalanmalar atipikdir və müraciətlərin axınında qeyri-sabitliyə işarə edə bilər.
Əks qütbdə - “Premium Bank”, martda gözlənilmədən 4-cü yerə (1,73) qayıtdıqdan sonra kəskin şəkildə 14-cü yerə (0,65) düşüb, rahat yaşıl zonaya qayıdıb.
Cədvəlin dibində “Ziraat Bank Azərbaycan”ın qayıdışı diqqəti cəlb edir. Bank 0,31 indekslə sonuncu - 17-ci yeri tutub. Bank uzun müddət antireytinqdə yox idi.
Yanında — “Turanbank” (16-cı yer, 0,32) və “PAŞA Bank” (15-ci yer, 0,52) mövqeləşib.
“PAŞA Bank” 17 aylıq monitorinq ərzində hələ də yaşıl zonanı tərk etməyib - bir növ sabitlik rekordu.
Mərkəzi Bankın qeydi artıq daimidir
Tənzimləyicinin şikayət indeksinin bankların maliyyə sabitliyinə və ya fəaliyyətinə təhlükə yaratmadığına dair qeydi aprel hesabatında da saxlanılıb. Martda antireytinqə artan diqqətə reaksiya kimi görünən bu qeyd, indi, görünür ki, hesabatın daimi elementinə çevrilib.
Əsas bankların dinamikası (yanvar - aprel 2026)
|
Bank
|
Yan 2026
|
Fev 2026
|
Mar 2026
|
Apr 2026
|
“Yapı Kredi Bank”
|
1,33 (8)
|
2,05 (6)
|
—
|
1,92 (1)
|
“Unibank”
|
2,01 (5)
|
2,34 (5)
|
1,64 (5)
|
1,88 (2)
|
“Expressbank”
|
0,98 (10)
|
3,01 (2)
|
2,64 (1)
|
1,82 (3)
|
“Bank of Baku”
|
1,71 (7)
|
1,29 (10)
|
1,01 (10)
|
1,63 (4)
|
“Azər-Türk Bank”
|
0,81 (15)
|
2,78 (4)
|
2,16 (2)
|
1,07 (9)
|
“AFB Bank”
|
3,83 (2)
|
2,95 (3)
|
1,45 (7)
|
—
|
Bank Avrasiya
|
6,89 (1)
|
—
|
—
|
—
|
“Premium Bank”
|
—
|
—
|
1,73 (4)
|
0,65 (14)
|
“Bank VTB”
|
0,87 (13)
|
1,10 (11)
|
0,41 (17)
|
1,10 (8)
|
“PAŞA Bank”
|
0,26 (18)
|
0,46 (17)
|
0,65 (15)
|
0,52 (15)
“—” reytinqdə olmamağı (ay ərzində sıfır şikayət) ifadə edir. Mötərizədə — reytinqdəki mövqe.
Daha sonra nə olacaq?
Aprel antireytinqi göstərir ki, Azərbaycanın bank sektoru, ola bilsin ki, yeni mərhələyə daxil olur - xroniki “rekordmenlər” olmadan, banklar arasında şikayətlərin daha sıx və bərabər paylanması ilə seçilən bir mərhələ.
Bu, bütövlükdə sektor üçün yaxşı xəbərdir. Lakin bu, cədvəlin yuxarı yarısında sabit qalan banklar üçün rahatlaşmaq üçün səbəb deyil: hətta «soyumuş» antireytinqdə belə qırmızı zonaya düşmək xüsusi diqqət üçün yetərli siqnal olaraq qalır.
“First News Intelligence Unit” şikayət indeksinin aylıq monitorinqini davam etdirəcək, antireytinqin yuxarı sıralarında yer alan banklara xüsusi diqqət yetirəcək.
“First News Intelligence Unit” (FNIU) — 1news.az redaksiyasının analitik bölməsi olaraq Azərbaycanın maliyyə sektoru və iqtisadiyyatı üzərində tədqiqatlarda ixtisaslaşmışdır.
Yazını digər dillərdə də oxuya bilərsiniz:
Индекс жалоб ЦБА за апрель 2026: Yapı Kredi и Unibank возглавили «остывающий» антирейтинг
Central Bank’s complaint index for April 2026: Yapı Kredi and Unibank on the top of the cooling anti-ranking