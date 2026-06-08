AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun 0,72 % azalaraq 1,9604 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,57 % azalaraq 2,3044 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9604
|
100 Rusiya rublu
|
2,3044
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1977
|
1 Belarus rublu
|
0,6223
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1097
|
1 Çexiya kronu
|
0,0810
|
1 Çin yuanı
|
0,2506
|
1 Danimarka kronu
|
0,2623
|
1 Gürcü larisi
|
0,6396
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2170
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0178
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2678
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1796
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1337
|
1 İsrail şekeli
|
0,5718
|
1 Kanada dolları
|
1,2192
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5000
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3497
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5508
|
1 Moldova leyi
|
0,0982
|
1 Norveç kronu
|
0,1801
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6102
|
1 Polşa zlotası
|
0,4618
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3736
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0167
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3174
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4574
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3269
|
Türk lirəsi
|
0,0369
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0384
|
Yapon yeni
|
1,0602
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9864
|
Qızıl
|7330,3490
|
Gümüş
|115,2056
|
Platin
|2990,2830
|
Palladium
|
2079,1000