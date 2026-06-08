 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

09:22 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,72 % azalaraq 1,9604 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,57 % azalaraq 2,3044 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9604

100 Rusiya rublu

2,3044

1 Avstraliya dolları

1,1977

1 Belarus rublu

0,6223

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1097

1 Çexiya kronu

0,0810

1 Çin yuanı

0,2506

1 Danimarka kronu

0,2623

1 Gürcü larisi

0,6396

1 Honq Konq dolları

0,2170

1 Hindistan rupisi

0,0178

1 İngilis funt sterlinqi

2,2678

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1796

1 İsveçrə frankı

2,1337

1 İsrail şekeli

0,5718

1 Kanada dolları

1,2192

1 Küveyt dinarı

5,5000

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3497

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5508

1 Moldova leyi

0,0982

1 Norveç kronu

0,1801

100 Özbək somu

0,0142

100 Pakistan rupisi

0,6102

1 Polşa zlotası

0,4618

1 Rumıniya leyi

0,3736

1 Serbiya dinarı

0,0167

1 Sinqapur dolları

1,3174

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4574

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3269

Türk lirəsi

0,0369

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0384

Yapon yeni

1,0602

Yeni Zelandiya dolları

0,9864

Qızıl

7330,3490

Gümüş

115,2056

Platin

2990,2830

Palladium

2079,1000

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