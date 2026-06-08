Natiq Məmmədli: 18 yaşa qədər uşaq və gənclərdə rəqəmsal düşüncə formalaşdırılmalıdır
18 yaşa qədər uşaq və gənclərdə rəqəmsal düşüncə formalaşdırılmalıdır.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, bunu Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDİA) İcraçı direktorun müavini Natiq Məmmədli parlamentdə İnzibati Xətalar Məcəlləsi, "İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında" və "Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında" qanunlara dəyişiklik layihələrinin müzakirəsi zamanı çıxış edib.
Onun sözlərinə görə, media qanunu ictimaiyyətə dəqiq çatdırmalıdır:
"Qanun qadağandan daha çox uşaqlar üçün yeni imkanlar yaradan qanun kimi tətbiq edilməlidir. Biz uşaqlara lazımi informasiyalaedan istifadə etmələrini təklif etməliyik".
Natiq Məmmədli deyib ki, rəqəmsal mühitdə maarifləndirici resurslar artırılmalıdır:
"18 yaşa qədər rəqəmsal düşüncə uşaq və gənclərdə formalaşdırılmalıdır. Rəqəmsal reallığın pozitiv tərəfləri də çoxdur".