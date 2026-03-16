Bu ərazilərdə qaz kəsiləcək
Xaçmaz rayonun Qusarçay kəməri adlanan orta təzyiqli qaz xəttindən Nərəcan kəndi istiqamətinə ayrılan qaz xətti üzərinə balans ölçü qovşağının quraşdırılması ilə əlaqədar olaraq sabah saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatının daxildən dayandırılması planlaşdırılıb.
Bu barədə 1news.az-a “Azəriqaz” İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, qaz təchizatı dayandırılan müddətdə Nərəcan, Ağtala və KrasnıXutor kəndləri olmaqla ümumilikdə 1631 abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaqdır.
Bundan başqa, Şabran rayonun Sincadboyad kəndi istiqamətində istismarada olan orta təzyiqli qaz xəttinə yeni çəkilmiş qaz xəttinin qoşulması ilə əlaqədar olaraq sabah saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatının daxildən dayandırılması planlaşdırılıb. Sincadboyad kəndi daxil olmaqla ümumilikdə 226 abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaqdır.