 Paytaxtın abad məhəllələrindəki Novruz şənlikləri davam edir - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Paytaxtın abad məhəllələrindəki Novruz şənlikləri davam edir - FOTO

Qafar Ağayev10:15 - Bu gün
Sevimli Novruz Bayramı ənənəvi olaraq ölkəmizin bütün güşələrində olduğu kimi paytaxtımız Bakı şəhərində də geniş qeyd edilir.

1news.az xəbər verir ki, bununla əlaqədar paytaxtın bütün rayonlarında bayram şənlikləri və konsert proqramları təşkil edilib. Bu şənliklər öz kütləviliyi ilə seçilib.

Ənənvi bayram tədbirləri Bakı şəhərinin Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində Heydər Əliyev Fondunun Vitse-prezidenti, İDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə “Bizim həyət” layihəsi çərçivəsində yaradılan məhəllədə qeyd edilib.

Məhəllə sakinləri, ağsaqqallar, şəhid ailələrinin üzvləri, qazılər Bayrami yüksək sevinc hissi ilə qeyd ediblər. Bayramda Novruz atributları, milli mətbəximizin və geyimlərimizin nümunələri nümayiş etdirilib, rəqqaslar, nağaraçılar və zurnaçılar qrupları öz məharətlərini göstərib, müğənnilər müxtəlif mahnılar səsləndirib, Kosa, Keçəl və Bahar qızı toplaşanları şənləndirib və Bayram tonqalının ətrafında sakinlərlə birgə rəqs ediblər. Uşaqlar və iştirakçılar yumurta döyüşdürüblər.

Qeyd edilməlidir ki, son illərdə paytaxtda 400-ə yaxın abadlaşdırılmış həyətlər yaradılaraq sakinlərin istifadəsinə verilib. Burada sakinlərin istirahəti üçün hər cür şərait vardır. Novruz ərəfəsində Abad məhəllələr bayramsayağı bəzədilib, səməni, Novruz şirniyyatları olan süfrələr açılıb, bayram abu-havası yaradılıb.

Paylaş:
53

Aktual

Cəmiyyət

Bakı üzərində dron səsləri: Müdafiə Nazirliyindən rəsmi CAVAB

Rəsmi

Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin hərbçiləri təltif edilib

Cəmiyyət

“McDonald’s Azərbaycan” xidmət sahəsində məşğulluğun inkişafına töhfəyə görə mükafata layiq görülüb

Cəmiyyət

Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Cəmiyyət

Gəncədə qanunsuz tikililər sökülüb - FOTO - VİDEO

Bakı üzərində dron səsləri: Müdafiə Nazirliyindən rəsmi CAVAB

“McDonald’s Azərbaycan” xidmət sahəsində məşğulluğun inkişafına töhfəyə görə mükafata layiq görülüb

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bakı və paytaxtətrafı avtobuslarda yeni qiymətlər müəyyənləşib - CƏDVƏL

MN: Türkiyə ərazisinə raketin buraxılması suverenliyin və ərazi bütövlüyünün kobud şəkildə pozulmasıdır

Rəhman Hacıyev qrant müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşdə iştirak edib - FOTO

Son xəbərlər

Bu gün Ənvər Həsənovun ölümündən 1 il ötür

Bu gün, 10:48

Gəncədə qanunsuz tikililər sökülüb - FOTO - VİDEO

Bu gün, 10:47

Bakı üzərində dron səsləri: Müdafiə Nazirliyindən rəsmi CAVAB

Bu gün, 10:39

Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin hərbçiləri təltif edilib

Bu gün, 10:35

“Oskar-2026” mükafatının qalibləri açıqlanıb

Bu gün, 10:31

Paytaxtın abad məhəllələrindəki Novruz şənlikləri davam edir - FOTO

Bu gün, 10:15

“McDonald’s Azərbaycan” xidmət sahəsində məşğulluğun inkişafına töhfəyə görə mükafata layiq görülüb

Bu gün, 10:09

İranda 500 nəfər casusluq ittihamı ilə saxlanılıb

Bu gün, 10:02

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşır

Bu gün, 09:52

AzTV-nin əməkdaşı vəfat etdi - FOTO

Bu gün, 09:49

DİM: Ötən gün buraxılış imtahanından 4 nəfər xaric edilib - SƏBƏB

Bu gün, 09:33

Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 09:27

Bakıda piyadanın ölümü ilə nəticələnən qəza baş verib

Bu gün, 09:23

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:20

Bakıda divara çırpılan mopedin sürücüsü həyatını itirib

Bu gün, 09:13

Səudiyyə Ərəbistanının XİN naziri Bayramovla telefon danışığı aparıb

Bu gün, 09:06

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb

Bu gün, 09:01

“Mən bu müqaviləni imzalamamışam” – sahibkara RabitəBank-dan başqa birinin imzası olan sənəd əsasında hesab təqdim edilib

15 / 03 / 2026, 16:37

Vaqif Mustafazadənin doğum günü İçərişəhərdə caz bayramına çevriləcək

15 / 03 / 2026, 10:30

Rəqsanə İsmayılovanın Gəncədəki konserti ləğv olunub

14 / 03 / 2026, 18:09
Bütün xəbərlər