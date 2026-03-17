Sosial şəbəkədə tənqid olunan ATƏT çıxışı: Aqil Ələsgərdən açıqlama – VİDEO
“Yeni Çağ” media qrupunun baş direktoru Aqil Ələsgər sosial şəbəkə olan Facebook səhifəsində ATƏT-dəki çıxışı ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.
1news.az xəbər verir ki, onun çıxışının videosu daha əvvəl sosial şəbəkələrdə yayılıb və çoxsaylı rəylərə səbəb olub.
Qeyd edək ki, videoda Aqil Ələsgərin ATƏT-də rus dilində çıxış etdiyi və tədbirin moderatorunun ondan özünü təqdim etməyi xahiş etməsinə reaksiya vermədiyi görünür.
A. Ələsgər Facebook paylaşımında bildirir ki, uzun illərdir öz təşəbbüsü ilə beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edir və ədalətli hesab etdiyi mövqeni müdafiə edir:
“Bu dəfə də öz təşəbbüsümlə ATƏT-in görüşündə iştirak etdim. Artıq bir neçə ildir ki, ATƏT-in iclaslarında iştirak edir və çıxış edirəm. Moderatorun da qeyd etdiyi kimi, zal böyük idi, aramızdakı məsafə xeyli idi və mikrofonun səsi çox zəif idi. Buna görə də kiçik texniki nasazlıq yarandı: mən sadəcə moderatoru eşitmədim. Sinxron tərcümə ilə bağlı problemlər və zal daxilindəki texniki nasazlıqlar da bir-birimizi eşitməyimizi çətinləşdirirdi”.
“Yeni Çağ” media qrupunun baş direktoru Facebook-da izləyicilərinə müraciət edərək əlavə edir ki, kadrlara diqqətlə baxmaq lazımdır:
“Sonda moderator özü açıq şəkildə deyir: ‘O, bizi eşitmir’. Buna baxmayaraq, hücum etməyə davam edənlər – eşidib, görüb və hətta bunu özləri də yazdıqları halda – bunu qüsur axtarmaq niyyəti ilə etmirlər”.