Sosial şəbəkədə tənqid olunan ATƏT çıxışı: Aqil Ələsgərdən açıqlama – VİDEO

“Yeni Çağ” media qrupunun baş direktoru Aqil Ələsgər sosial şəbəkə olan Facebook səhifəsində ATƏT-dəki çıxışı ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.

1news.az xəbər verir ki, onun çıxışının videosu daha əvvəl sosial şəbəkələrdə yayılıb və çoxsaylı rəylərə səbəb olub.

Qeyd edək ki, videoda Aqil Ələsgərin ATƏT-də rus dilində çıxış etdiyi və tədbirin moderatorunun ondan özünü təqdim etməyi xahiş etməsinə reaksiya vermədiyi görünür.

A. Ələsgər Facebook paylaşımında bildirir ki, uzun illərdir öz təşəbbüsü ilə beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edir və ədalətli hesab etdiyi mövqeni müdafiə edir:

“Bu dəfə də öz təşəbbüsümlə ATƏT-in görüşündə iştirak etdim. Artıq bir neçə ildir ki, ATƏT-in iclaslarında iştirak edir və çıxış edirəm. Moderatorun da qeyd etdiyi kimi, zal böyük idi, aramızdakı məsafə xeyli idi və mikrofonun səsi çox zəif idi. Buna görə də kiçik texniki nasazlıq yarandı: mən sadəcə moderatoru eşitmədim. Sinxron tərcümə ilə bağlı problemlər və zal daxilindəki texniki nasazlıqlar da bir-birimizi eşitməyimizi çətinləşdirirdi”.

“Yeni Çağ” media qrupunun baş direktoru Facebook-da izləyicilərinə müraciət edərək əlavə edir ki, kadrlara diqqətlə baxmaq lazımdır:

“Sonda moderator özü açıq şəkildə deyir: ‘O, bizi eşitmir’. Buna baxmayaraq, hücum etməyə davam edənlər – eşidib, görüb və hətta bunu özləri də yazdıqları halda – bunu qüsur axtarmaq niyyəti ilə etmirlər”.

Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Azərbaycanda WUF13-də iştirak edəcək

Ağdamda Novruz yarmarkası təşkil edilib

Məşhur iş adamı həbs edildi - Tale Heydərovun 1 milyonunu ələ keçirməkdə ittiham olunur

İsrailin müdafiə naziri: Əli Laricani öldürülüb

Ceyhun Bayramov ilə Polşa XİN rəhbəri arasında telefon danışığı olub

Ceyhun Bayramov ilə Pakistanın XİN başçısı arasında telefon danışığı olub

Azərbaycan XİN İrlandiyanın Milli Gününü təbrik edib

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Prezident: Ermənistanla sülh yalnız kağız üzərində deyil

Paytaxtın Abad məhəllələrində Novruz şənlikləri keçirilir - FOTO

Mikayıl Cabbarov: Azərbaycan beynəlxalq hüququn pozulmasının nəticələrini yaxşı bilir

Antonio Koşta: Bakı-Naxçıvan dəmir yolu layihəsi Avropa və Asiya arasında dayanıqlı marşrut yaradacaq

Ağdamda Novruz yarmarkası təşkil edilib

Bu gün, 18:40

Bu ərazidə 12 mindən çox abonent qazsız qalacaq

Bu gün, 18:13

Dövlətə 8 milyon borcu olan sahibkar kimdir?

Bu gün, 17:40

Ağdaşda qazın verilişində fasilə yaranacaq

Bu gün, 17:20

Uyğunsuzluq aşkarlanmış energetik içkinin idxalına məhdudiyyət qoyulub

Bu gün, 17:18

İstintaq təcridxanasına ayaqqabıda narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 16:58

Paytaxtda yerləşən mağzaların birində soyğunçuluq törədilib - VİDEO

Bu gün, 16:53

Tbilisi prospektində daha bir layihənin icrasına başlanılır

Bu gün, 16:39

Lənkəranda toyuq kəsimi sexinin qanunsuz fəaliyyət göstərdiyi aşkarlanıb

Bu gün, 16:36

Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavinlərinin sayı artırılıb

Bu gün, 16:33

Ceyhun Bayramov ilə Polşa XİN rəhbəri arasında telefon danışığı olub

Bu gün, 16:28

Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Azərbaycanda WUF13-də iştirak edəcək

Bu gün, 16:19

Gəncədə 55 yaşlı kişi sükan arxasında dünyasını dəyişib

Bu gün, 16:03

Bakıda daha bir marşrutun avtobusları yenilənir

Bu gün, 15:44

Dərsdən qaçmaq istəyən 7-ci sinif şagirdi pəncərədən yıxılıb

Bu gün, 15:42

Paytaxtda yük avtomobillərindən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 15:31

Cəbrayılın Horovlu kəndində növbəti əmək yarmarkası təşkil olunacaq

Bu gün, 15:22

RİNN bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

Bu gün, 15:09

Oleq Bakinski ilə birgə ittiham olunan ukraynalı sabiq nazir müavini barədə qərar verilib

Bu gün, 14:52

Sürət qatarına daş atan daha 4 yeniyetmə müəyyən edilib

Bu gün, 14:41
Bütün xəbərlər