 Bakcell Rəqəmsal Sənəd Dövriyyəsi (RSD) sisteminə qoşulub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bakcell Rəqəmsal Sənəd Dövriyyəsi (RSD) sisteminə qoşulub

12:02 - Bu gün
İnnovasiya lideri Bakcell Elektron Hökumət İnformasiya Sisteminin Rəqəmsal Sənəd Dövriyyəsi (RSD) altsisteminə qoşularaq qurumlararası sənəd mübadiləsini tam rəqəmsal müstəviyə keçirib.

Bakcell sistem vasitəsilə kağız əsaslı sənəd dövriyyəsini minimuma endirərək, sənədlərin daha sürətli, şəffaf və təhlükəsiz şəkildə idarə olunmasını təmin edəcək. RSD-yə inteqrasiya proseslərin daha da optimallaşdırılmasına, əməliyyat səmərəliliyinin artırılmasına və məlumat təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə xidmət edir.

Qeyd edək ki, bu addım Bakcell-in rəqəmsal transformasiya strategiyasının tərkib hissəsidir və şirkətin dayanıqlı inkişaf, həmçinin ətraf mühit, sosial və korporativ idarəetmə (ESG) prinsiplərinə sadiqliyini bir daha təsdiqləyir.

İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi tərəfindən yaradılan RSD altsistemi inteqrasiya olunmuş tərəflərin elektron sənəd dövriyyəsi sistemləri arasında real vaxt rejimində və təhlükəsiz qaydada sənəd mübadiləsinin aparılması ilə bağlı inteqrasiyanın və sənədlərin hərəkəti üzrə uçotun həyata keçirilməsini təmin edir. Təkmil sertifikatlı gücləndirilmiş elektron imzalarla isə məlumatların məxfiliyi və bütövlüyü qorunur.

Bakcell haqqında

Bakcell Azərbaycanın ilk və ən böyük özəl telekommunikasiya şirkətidir. Hazırda şirkət üç milyondan çox müştərini yüksəkkeyfiyyətli və sürətli telekommunikasiya xidmətləri ilə təmin edir. Ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun ən böyük investorlarından biri olan Bakcell süni intellekt əsaslı innovativ həllərlə Azərbaycanın dayanıqlı inkişafına töhfə verir.

Bakcell müxtəlif ölkələrdə telekommunikasiya, enerji, yüksək texnologiyalar və tikinti sahələrində fəaliyyət göstərən "NEQSOL Holding" beynəlxalq şirkətlər qrupunun tərkibinə daxildir.

Reklam hüququnda

Paylaş:
85

Aktual

Cəmiyyət

Ağdərə, Xocavənd və Cəbrayıl rayonlarının kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb

Siyasət

Ceyhun Bayramov ilə Pakistanın XİN başçısı arasında telefon danışığı olub

Müsahibə

Nikah, boşanma və əmlakın bölüşdürülməsi: Ailə hüququnda nələri səhv bilirik? - Misirə Xəlilzadə ilə MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

DİN və FHN Novruz tonqalları ilə bağlı əhaliyə müraciət edib - VİDEO

Cəmiyyət

Milli Məclis Novruz və Ramazan bayramları münasibətilə İlham Əliyev və Mehriban Əliyevanı təbrik edib

DYP rəsmisi: Azərbaycanda ölümlə nəticələnən yol qəzalarının yarısı piyadavurmalarla bağlıdır

Azərbaycanda yeni nömrə nişanlarının verilməsinə başlanılıb - VİDEO

Növbəti köç karvanı Xocavənd kəndinə çatıb

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Türkiyədə növbəti İran raketi zərərsizləşdirildi - RƏSMİ

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Ötən gün 68 cinayətin üstü açılıb - DİN

16 hindistanlı tələbə İrandan Azərbaycan sərhədi ilə təxliyə olunub - FOTO

Son xəbərlər

Milli Məclis Novruz və Ramazan bayramları münasibətilə İlham Əliyev və Mehriban Əliyevanı təbrik edib

Bu gün, 13:33

DYP rəsmisi: Azərbaycanda ölümlə nəticələnən yol qəzalarının yarısı piyadavurmalarla bağlıdır

Bu gün, 13:23

Əli Laricaninin müraciəti yayımlanacaq

Bu gün, 13:12

Azərbaycanda yeni nömrə nişanlarının verilməsinə başlanılıb - VİDEO

Bu gün, 12:57

Növbəti köç karvanı Xocavənd kəndinə çatıb

Bu gün, 12:47

İKTA fevral ayı üzrə internet provayderlərinin sürət göstəricilərini açıqlayıb

Bu gün, 12:34

Dövlət orqanlarında 158 vakant yer üzrə daxili müsahibə elan edilir

Bu gün, 12:28

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:22

Bakcell Rəqəmsal Sənəd Dövriyyəsi (RSD) sisteminə qoşulub

Bu gün, 12:02

Samir Nəsirov: Ötən il Azərbaycanın tədiyyə balansının ümumi kəsiri 1,4 milyard dollar təşkil edib

Bu gün, 11:48

DYP: Texniki müayinə mərkəzləri bayram günlərində fasiləsiz işləyəcək

Bu gün, 11:37

Xaricdən Azərbaycana göndərilən vəsaitlərdə artım qeydə alınıb - ilk 3-lükdə olan ölkələr

Bu gün, 11:24

AMB: Cari əməliyyatlar balansında 3,5 milyard dollar profisit yaranıb

Bu gün, 11:21

Sosial şəbəkədə tənqid olunan ATƏT çıxışı: Aqil Ələsgərdən açıqlama – VİDEO

Bu gün, 11:10

Ceyhun Bayramov ilə Pakistanın XİN başçısı arasında telefon danışığı olub

Bu gün, 11:07

Qazaxda narkotik satışı ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 11:03

Tovuzda fərdi yaşayış evində partlayış olub, xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB

Bu gün, 10:49

Nikah, boşanma və əmlakın bölüşdürülməsi: Ailə hüququnda nələri səhv bilirik? - Misirə Xəlilzadə ilə MÜSAHİBƏ

Bu gün, 10:32

İran: Hörmüz boğazındakı gərginliyə görə məsuliyyət daşımırıq

Bu gün, 10:13

Azərbaycan neftinin qiyməti 110 dollara yaxınlaşır

Bu gün, 09:57
Bütün xəbərlər