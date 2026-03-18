 Mədəniyyət naziri: ICESCO ilə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi ölkəmiz üçün xüsusi önəm daşıyır - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Mədəniyyət naziri: ICESCO ilə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi ölkəmiz üçün xüsusi önəm daşıyır - FOTO

Qafar Ağayev10:06 - Bu gün
Martın 17-də İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı – ICESCO üzrə Azərbaycan Respublikası Milli Komissiyasının 3-cü iclası keçirilib.

Bu barədə 1news.az-a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, təşkilatın Bakı şəhərində yerləşən regional ofisində gerçəkləşən iclasda Milli Komissiyanın sədri, Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri Adil Kərimli gündəlik haqqında məlumat verib, ölkəmizin ICESCO ilə əməkdaşlığından danışıb.

Qeyd olunub ki, ICESCO ilə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi ölkəmiz üçün xüsusi önəm daşıyır. Bu əməkdaşlıq Azərbaycanın İslam dünyasındakı mövqeyini möhkəmləndirir, multikulturalizm və tolerantlıq modelimizi təbliğ edir, həmçinin beynəlxalq səviyyədə humanitar və mədəni diplomatiyamızın effektivliyini artırır.

Nazir bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi və Birinci vitse-prezident, ICESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın dəstəyi ilə Azərbaycan–ICESCO əməkdaşlığı daha da inkişaf edərək yeni səviyyəyə yüksəlib. Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycan Respublikası tərəfindən təşkilatın fəaliyyətinə davamlı dəstək göstərilir. Heydər Əliyev Fondu da Azərbaycanın ICESCO ilə əlaqələrində xüsusi rol oynayır. Fondla ICESCO arasında əməkdaşlıq çərçivəsində müxtəlif layihələr, tədbirlər həyata keçirilib və bu istiqamətdə fəaliyyətin qarşıdakı illərdə daha da genişləndirilməsi nəzərdə tutulur.

Sonra Milli Komissiyanın baş katibi, Mədəniyyət Nazirliyinin Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsinin müdiri Fərrux Cumayev Katibliyin fəaliyyəti ilə bağlı hesabatı təqdim edib.

ICESCO-nun Bakı regional ofisinin direktor müavini Məryəm Qafarzadə çıxışında qısa müddətdə regional ofisin fəaliyyətinin tam formalaşdırıldığını deyib. Bildirib ki, bu prosesdə dövlət başçısının göstərişi ilə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən ofisin fəaliyyətinə zəruri dəstək göstərilib.

Daha sonra Milli Komissiyanın 2026–2028-ci illərə dair Fəaliyyət planı müzakirə olunub, Komissiya üzvlərinin rəy və təklifləri dinlənilib.

Heydər Əliyev Fondunun Beynəlxalq əlaqələr departamentinin rəisi, Milli Məclisin deputatı Soltan Məmmədov Fondla ICESCO arasında gələcək əməkdaşlıq barədə məlumat verib.

İclasda, həmçinin Milli Komissiyanın veb-səhifəsinin də təqdimatı olub.

Paylaş:
101

