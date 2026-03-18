Dövlət qulluğunda mükafat sistemi ləğv olunur

11:16 - Bu gün
Dövlət qulluğunda əməkhaqqı sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən son islahatlar çərçivəsində mükafatlandırma mexanizminin ləğvi nəzərdə tutulur.

1news.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı dəyişikliklər Milli Məclisin qəbul etdiyi “Dövlət qulluğu haqqında” Qanunda və digər qanunvericilik aktlarında öz əksini tapıb.

Yeni yanaşmaya əsasən, dövlət büdcəsi hesabına ödənilən mükafatlar tamamilə ləğv olunur. Bu dəyişiklik həm kollektiv, həm də fərdi mükafatları əhatə edir. Belə ki, indiyədək dövlət qulluqçularının fəaliyyətinə görə verilən əlavə təşviq ödənişləri artıq mövcud olmayacaq və əməkhaqqı sistemi daha vahid və şəffaf struktur üzərində formalaşdırılacaq.

Əvvəlki qaydalara əsasən isə dövlət qulluqçularının mükafatlandırılması üçün hər il dövlət büdcəsindən əlavə vəsait ayrılırdı. Bu vəsaitin il ərzində həcmi əməkdaşın aylıq vəzifə maaşının üç misli qədər müəyyən edilirdi və əsasən bayram günləri münasibətilə kollektiv mükafatlar, həmçinin xidmətdə fərqlənən şəxslər üçün fərdi mükafatlar şəklində ödənilirdi.

Beləliklə, aparılan dəyişikliklər nəticəsində əməkhaqqının daha sabit və əvvəlcədən proqnozlaşdırıla bilən olması təmin ediləcək, dövlət qulluqçularının gəlirlərinin daha çox sabit maaş üzərində formalaşmasına zəmin yaradacaq.

Aktual

Siyasət

Ceyhun Bayramov Səudiyyə Ərəbistanına işgüzar səfərə yola düşüb

Siyasət

Azərbaycan XİN Çanaqqala şəhidlərinin xatirəsini anıb

Dünya

İranın kəşfiyyat naziri də öldürülüb - Katz açıqladı

Dünya

Türkiyədəki İncirlik bazasında daha bir “Patriot” sistemi yerləşdirilir

Cəmiyyət

TƏBİB Novruz və Ramazan bayramlarında gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək

Qaynanasını öldürən qadın: 8 aylıq qızıma qarşı nalayiq sözlər işlətdi

Hindistanlı həkimlər və tələbələr İrandan təxliyə olunublar - FOTO

Yeniyetmənin sükan arxasına keçməsi dostunun həyatı bahasına başa gəldi

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Hikmət Hacıyev Azıx mağarası ilə bağlı paylaşım edib - VİDEO

Salyanda azyaşlı uşaq su quyusuna yıxılaraq ölüb

İran: Bir barel neftin qiymətinin 200 dollara çatacağı günə hazır olun

Rəhman Hacıyev qrant müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşdə iştirak edib - FOTO

Son xəbərlər

Ceyhun Bayramov Səudiyyə Ərəbistanına işgüzar səfərə yola düşüb

Bu gün, 14:52

Azərbaycan XİN Çanaqqala şəhidlərinin xatirəsini anıb

Bu gün, 14:48

İranın kəşfiyyat naziri də öldürülüb - Katz açıqladı

Bu gün, 14:36

TƏBİB Novruz və Ramazan bayramlarında gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək

Bu gün, 14:16

Qaynanasını öldürən qadın: 8 aylıq qızıma qarşı nalayiq sözlər işlətdi

Bu gün, 14:14

Allahşükür Paşazadə II İlyanın vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

Bu gün, 14:11

Türkiyədəki İncirlik bazasında daha bir “Patriot” sistemi yerləşdirilir

Bu gün, 13:46

Hindistanlı həkimlər və tələbələr İrandan təxliyə olunublar - FOTO

Bu gün, 13:38

Yeniyetmənin sükan arxasına keçməsi dostunun həyatı bahasına başa gəldi

Bu gün, 13:24

Gəncədə 24 yaşlı oğlan evində ölü tapılıb

Bu gün, 13:23

İçərişəhərin memarlıq incisi: Buxara karvansarası bərpadan sonra qapılarını yenidən açır - FOTO

Bu gün, 13:11

Attraksionlara nəzarəti gücləndirilib - FOTO

Bu gün, 13:00

İki ayda 59 minədək mülkiyyət hüququnun dövlət qeydiyyatı aparılıb

Bu gün, 12:52

Bu il çərşənbə tonqallarında yanıq xəsarəti alanların sayı açıqlanıb

Bu gün, 12:45

Adil Kərimli: İncəsənət olimpiadasının qalibləri imtahansız ali məktəblərə qəbul ediləcək

Bu gün, 12:43

20 dərəcəyək isti olacaq

Bu gün, 12:27

Daha bir icra hakimiyyətində ixtisarlar: 54 nəfər işsiz qaldı

Bu gün, 12:20

“TikTok”da narkokuryerlik edən şəxsdən 5 kiloqram marixuana aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 12:20

Adil Kərimli: İxtisasını yaxşı bilməyən müəllimlər var

Bu gün, 12:15

Bayramlarda Bakı metrosu gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq

Bu gün, 12:01
Bütün xəbərlər