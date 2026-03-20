Novruz bayramında sağlam qidalanma tövsiyələri - VİDEO

Novruz bayramı süfrələrinin bol çeşidli yeməklər və ənənəvi şirniyyatlarla zəngin olması hər kəsə məlumdur.

Lakin bu bolluq fonunda düzgün və balanslı qidalanma prinsiplərinə riayət etmək sağlamlığın qorunması baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Mütəxəssislər bildirirlər ki, bayram günlərində həddindən artıq qida qəbulu mədə-bağırsaq sistemində narahatlıqlara səbəb ola bilər. Qarın ağrısı, həzm pozuntuları və ağırlıq hissi bu dövrdə ən çox rast gəlinən problemlər sırasındadır. Bu səbəbdən qidalanmada diqqətli olmaq vacibdir.

Bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin İnformasiya təminatı və innovativ həllər şöbəsindən 1news.az-a ünvanlanan tövsiyələrdə deyilir.

Qeyd edilir ki, balanslı qidalanma üçün hər yeməkdə zülal, yağ, karbohidrat və lif tərkibli qidaların uyğun nisbətdə qəbul edilməsi tövsiyə olunur. Mövsümi tərəvəz salatlarının süfrədə yer alması həm toxluq hissini artırır, həm də həzmi asanlaşdırır. Həmçinin bir yemək zamanı həddindən artıq çeşid istehlakından uzaq durmaq məqsədəuyğundur.

Qidaların seçiminə gəldikdə, qızardılmış yeməklər əvəzinə sobada bişmiş ət və balıq məhsullarına üstünlük verilməlidir. Salatlarda mayonez yerinə qatıq, xama və ya kefir əsaslı souslardan istifadə daha sağlam seçim hesab edilir. Xüsusilə balıq yeməklərinin tez istehlak olunması məsləhətdir.

Novruzun ayrılmaz hissəsi olan şirniyyatlar – şəkərbura, paxlava və digər təamlar yüksək kalorili olduğundan porsiyalara nəzarət edilməlidir. Xörəkdən dərhal sonra şirniyyat yemək çəki artımına səbəb yaradır. Eyni zamanda, çərəzlərin gündəlik kalori qəbulunu artırdığı nəzərə alınmalı və miqdarı məhdudlaşdırılmalıdır.

Qidalanma zamanı davranış qaydaları da mühüm rol oynayır. Yeməklərin yavaş yeyilməsi doyma siqnalının vaxtında yaranmasına kömək edir və həddindən artıq yemənin qarşısını alır. Suyun isə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl ilıq şəkildə içilməsi faydalıdır.

“Bundan əlavə, bayram günlərində fiziki aktivliyi qorumaq önəmlidir. Gəzintilər və yüngül idman hərəkətləri artıq qida qəbulunun mənfi təsirlərini minimuma endirir. Sağlam qidalar seçmək, porsiyalara nəzarət etmək və aktiv həyat tərzini davam etdirməklə Novruz bayramını həm ləzzətli, həm də sağlam keçirmək mümkündür”, - deyə məlumatda bildirilir.

Aktual

Rəsmi

Mehriban Əliyeva Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib

Cəmiyyət

Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinə yeni müavin təyin edilib

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Rəsmi

İlham Əliyev və Şahbaz Şərif Ramazan bayramı münasibətilə bir-birini təbrik edib

Cəmiyyət

Ötən gün borclu kimi axtarışda olan 179 nəfər tutulub

Son sutkada külli miqdarda narkotik vasitə aşkar edilib

Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinə yeni müavin təyin edilib

Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişlidir

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Rəhman Hacıyev qrant müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşdə iştirak edib - FOTO

Bağlı qapı arxasında qalan azyaşlılar xilas edilib

Lökbatanda avtomobilin vurduğu piyada xəstəxanada ölüb

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Son xəbərlər

Ötən gün borclu kimi axtarışda olan 179 nəfər tutulub

Bu gün, 18:08

Son sutkada külli miqdarda narkotik vasitə aşkar edilib

Bu gün, 17:29

Mehriban Əliyeva Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 17:10

Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinə yeni müavin təyin edilib

Bu gün, 16:58

Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişlidir

Bu gün, 16:23

Fransanın səfiri Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 15:50

Bu şəxslər orduda zabit kimi xidmət edə biləcək

Bu gün, 15:11

Novruz bayramında sağlam qidalanma tövsiyələri - VİDEO

Bu gün, 14:54

Yollarda görünüş məsafəsi pisləşəcək

Bu gün, 14:31

Azərbaycan XİN Müstəqillik Günü münasibətilə Tunisi təbrik edib

Bu gün, 13:59

Paytaxtda kanalizasiya kollektorunun çökməsi nəticəsində bəzi evləri su basıb - VİDEO

Bu gün, 13:39

Azərbaycan və Özbəkistan xarici işlər nazirləri Yaxın Şərqdəki təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə ediblər

Bu gün, 13:16

Azərbaycanda 51,2 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkar olunub

Bu gün, 13:01

Ötən gün Bakıdan bölgələrə daşınan sərnişinlərin sayı rekord həddə olub

Bu gün, 12:37

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:20

İlham Əliyev və Şahbaz Şərif Ramazan bayramı münasibətilə bir-birini təbrik edib

Bu gün, 12:14

İrandan Azərbaycana indiyədək 2853 vətəndaşı təxliyə edilib - FOTO

Bu gün, 11:48

Fürsətləri Baku Electronics-lə bayrama çevirmək vaxtıdır! – VİDEO

Bu gün, 11:30

“McDonald’s Azərbaycan” və DSMF şəhid və qazi övladları üçün Novruz bayramı tədbiri təşkil edib - FOTO

Bu gün, 11:22

Dələduzluğa görə axtarışda olan 15 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 11:12
Bütün xəbərlər