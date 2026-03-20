Azərbaycana Yaz fəsli bu saatdan başlayacaq

10:06 - Bu gün
Bu gün saat 18:45-dən etibarən Azərbaycanda Yaz fəsli başlayır.

1news.az Bakı Dövlət Universitetinin Astrofizika kafedrasına istinadən xəbər verir ki, bu zaman gecə ilə gündüz bərabərləşəcək və Günəş düz şərqdə doğub, qərbdə batacaq.

Günəş ekliptika üzrə hərəkət edib ekvatoru kəsərək, Cənub yarımkürəsindən Şimal yarımkürəsinə keçəcək. Həmin andan Şimal yarımkürəsində yaz, Cənub yarımkürəsində isə payız fəsli başlayacaq.

Yaz fəslinin uzunluğu 92 gün 17 saat 38 dəqiqə 28 saniyə olacaq.

