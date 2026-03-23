Şabranda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxslər tutulub

14:12 - Bu gün
Şabranda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən iki nəfər tutulub.

Bu barədə 1news.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Xaçmaz rayon sakinləri – 30 yaşlı Kənan Cəbrayılov və əvvəllər məhkum olunmuş 36 yaşlı Anar Məhərrəmov saxlanılıblar.

Onlardan ümumilikdə 7 kiloqram 600 qram marixuana, heroin və həşiş qətranı aşkar edilərək götürülüb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, hər iki şəxsin barəsində məhkəmənin qərarı həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Çin lideri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

MN: Bakı və Abşeronda PUA-larla təlim-məşq uçuşları keçiriləcək

Azərbaycan XİN Pakistanı milli bayram münasibətilə təbrik edib

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

MN: Bakı və Abşeronda PUA-larla təlim-məşq uçuşları keçiriləcək

Saatlıda 50 yaşlı kişi qətlə yetirilib

Hövsanda müəllimə olan arvadını öldürməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs edilib

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“McDonald’s Azərbaycan” və DSMF şəhid və qazi övladları üçün Novruz bayramı tədbiri təşkil edib - FOTO

Böyükşorda tullantı qurğusu tikilir, əhaliyə kompensasiya veriləcək

Azərbaycanın İrana göndərdiyi humanitar yardımı daşıyan yük maşınları sərhəddən keçib - FOTO - YENİLƏNİB

Bayram günlərinə gözlənilən hava proqnozu

MN: Bakı və Abşeronda PUA-larla təlim-məşq uçuşları keçiriləcək

Saatlıda 50 yaşlı kişi qətlə yetirilib

Hövsanda müəllimə olan arvadını öldürməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs edilib

Azərbaycan XİN Pakistanı milli bayram münasibətilə təbrik edib

Çin lideri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Ağdaşda anasını qətlə yetirən oğul barəsində cinayət işi başlanıb - YENİLƏNİB

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Prezident Şamaxı Avropa liseyinin yeni binasının açılışında iştirak edib - FOTO

Bakıda tanınmış fotoqrafın evində güclü yanğın olub

İlham Əliyev Şamaxıda

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti aşağı enib

Dövlət Başçısı Şahbaz Şərifi təbrik edib

İlham Əliyev Şamaxı rayonuna səfər edib - FOTO

Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 24 nəfər saxlanılıb

Prezidentin ailəsini şantaj edən şəxsin kimliyi ilə bağlı yeni detallar məlum olub - VİDEO

Zəngilan Ağalı və Məmmədbəyli kəndlərində Novruz festivalı və sərgi-satış yarmarkası keçirilib - FOTO - VİDEO

Qazaxda evdən kişi meyiti tapılıb

Gəncədə 24 yaşlı gənc dəm qazından zəhərlənib

Bu gün Beynəlxalq Daun Sindromu Günüdür

