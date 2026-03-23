 Ötən gün vətəndaşlar tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silahlar aşkar olunub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

16:57 - 23 / 03 / 2026
Ötən gün respublika ərazisində vətəndaşlar tərəfindən saxlanılan qanunsuz odlu silahlar aşkarlanıb.

Bu barədə 1news.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, martın 22-də polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 2 avtomat silahı, 2 qumbara, 1 alışdırıcı, 6 tüfəng, 27 patron darağı, 23 mərmi və 2426 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.

Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir.

Paylaş:
176

Aktual

Rəsmi

Çin lideri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Cəmiyyət

Bu gün Seyran Səxavətin doğum günüdür!

Dünya

Vladimir Putin və Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub

Siyasət

Azərbaycan XİN: Rusiya tərəfindən Mariya Zaxarovanın son açıqlaması ilə bağlı izahat gözləyirik

Cəmiyyət

Bu gün Seyran Səxavətin doğum günüdür!

Ötən gün vətəndaşlar tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silahlar aşkar olunub

MN: Bakı və Abşeronda PUA-larla təlim-məşq uçuşları keçiriləcək

Saatlıda 50 yaşlı kişi qətlə yetirilib

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanın İrana göndərdiyi humanitar yardımı daşıyan yük maşınları sərhəddən keçib - FOTO - YENİLƏNİB

“McDonald’s Azərbaycan” və DSMF şəhid və qazi övladları üçün Novruz bayramı tədbiri təşkil edib - FOTO

Böyükşorda tullantı qurğusu tikilir, əhaliyə kompensasiya veriləcək

Zəngilan Ağalı və Məmmədbəyli kəndlərində Novruz festivalı və sərgi-satış yarmarkası keçirilib - FOTO - VİDEO

Son xəbərlər

Bu gün Seyran Səxavətin doğum günüdür!

23 / 03 / 2026, 17:58

Vladimir Putin və Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub

23 / 03 / 2026, 17:35

Ötən gün vətəndaşlar tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silahlar aşkar olunub

23 / 03 / 2026, 16:57

Azərbaycan XİN: Rusiya tərəfindən Mariya Zaxarovanın son açıqlaması ilə bağlı izahat gözləyirik

23 / 03 / 2026, 16:24

MN: Bakı və Abşeronda PUA-larla təlim-məşq uçuşları keçiriləcək

23 / 03 / 2026, 15:55

Saatlıda 50 yaşlı kişi qətlə yetirilib

23 / 03 / 2026, 15:26

Hövsanda müəllimə olan arvadını öldürməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs edilib

23 / 03 / 2026, 14:51

Şabranda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxslər tutulub

23 / 03 / 2026, 14:12

Azərbaycan XİN Pakistanı milli bayram münasibətilə təbrik edib

23 / 03 / 2026, 13:51

Çin lideri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

23 / 03 / 2026, 13:21

Ağdaşda anasını qətlə yetirən oğul barəsində cinayət işi başlanıb - YENİLƏNİB

23 / 03 / 2026, 12:55

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

23 / 03 / 2026, 12:35

Prezident Şamaxı Avropa liseyinin yeni binasının açılışında iştirak edib - FOTO

23 / 03 / 2026, 12:14

Bakıda tanınmış fotoqrafın evində güclü yanğın olub

23 / 03 / 2026, 11:55

İlham Əliyev Şamaxıda

23 / 03 / 2026, 11:49

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti aşağı enib

23 / 03 / 2026, 11:33

Dövlət Başçısı Şahbaz Şərifi təbrik edib

23 / 03 / 2026, 11:19

İlham Əliyev Şamaxı rayonuna səfər edib - FOTO

23 / 03 / 2026, 10:55

Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 24 nəfər saxlanılıb

23 / 03 / 2026, 10:43

Prezidentin ailəsini şantaj edən şəxsin kimliyi ilə bağlı yeni detallar məlum olub - VİDEO

23 / 03 / 2026, 09:58
Bütün xəbərlər