Bu gün Seyran Səxavətin doğum günüdür!

17:58 - 23 / 03 / 2026
Bu gün Seyran Səxavətin doğum günüdür!

Bu gün Seyran Səxavətin 80 yaşı tamam olur.

1news.az xəbər verir ki, Seyran Səxavət 1946-cı il martın 23-də Füzuli rayonunun Yağlıvənd kəndində anadan olub. Həmin kənddə orta məktəbi bitirdikdən sonra Natəvan adına Füzuli şəhər məktəbində direktorun köməkçisi vəzifəsində işləyib (1962-1964). Sonra ADU-nun şərqşünaslıq fakültəsində təhsil alıb (1964-1970). Sovet Ordusu sıralarında əsgəri xidmət zamanı SSRİ Müdafiə Nazirliyində tərcüməçi olub (1970-1972). "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzeti redaksiyasında xüsusi müxbir, ədəbi işçi kimi çalışıb, sonra iki il İranda tərcüməçi işləyib (1974-1976). Yenidən Bakıda "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzeti redaksiyasında ədəbi işçi kimi fəaliyyət göstərib (1976-1981). Sonra "Ulduz" jurnalı redaksiyasında nəsr şöbəsinin müdiri işləyib (1981-1991).

Bədii yaradıcılığa 1962-ci ildən dövri mətbuatda çap etdirdiyi şeir, hekayə və publisist yazıları ilə başlayıb. Həmin vaxtdan mərkəzi və respublika mətbuatı səhifələrində müntəzəm çıxış edir.

Əsərləri keçmiş SSRİ xalqlarının dillərinə və bir sıra xarici dillərə tərcümə olunub.

Xatırladaq ki, 1news.az-ın Seyran Səxavətlə 80-ci yaş ərəfəsində olduqca maraqlı və təsirli bir müsahibəsi baş tutub.

Aktual

Rəsmi

Çin lideri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Cəmiyyət

Bu gün Seyran Səxavətin doğum günüdür!

Dünya

Vladimir Putin və Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub

Siyasət

Azərbaycan XİN: Rusiya tərəfindən Mariya Zaxarovanın son açıqlaması ilə bağlı izahat gözləyirik

Cəmiyyət

Bu gün Seyran Səxavətin doğum günüdür!

Ötən gün vətəndaşlar tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silahlar aşkar olunub

MN: Bakı və Abşeronda PUA-larla təlim-məşq uçuşları keçiriləcək

Saatlıda 50 yaşlı kişi qətlə yetirilib

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

“McDonald’s Azərbaycan” və DSMF şəhid və qazi övladları üçün Novruz bayramı tədbiri təşkil edib - FOTO

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Gəncədə evdə qaz sızması nəticəsində partlayış olub - YENİLƏNİB

Zəngilan Ağalı və Məmmədbəyli kəndlərində Novruz festivalı və sərgi-satış yarmarkası keçirilib - FOTO - VİDEO

Bu gün Seyran Səxavətin doğum günüdür!

23 / 03 / 2026, 17:58

Vladimir Putin və Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub

23 / 03 / 2026, 17:35

Ötən gün vətəndaşlar tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silahlar aşkar olunub

23 / 03 / 2026, 16:57

Azərbaycan XİN: Rusiya tərəfindən Mariya Zaxarovanın son açıqlaması ilə bağlı izahat gözləyirik

23 / 03 / 2026, 16:24

MN: Bakı və Abşeronda PUA-larla təlim-məşq uçuşları keçiriləcək

23 / 03 / 2026, 15:55

Saatlıda 50 yaşlı kişi qətlə yetirilib

23 / 03 / 2026, 15:26

Hövsanda müəllimə olan arvadını öldürməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs edilib

23 / 03 / 2026, 14:51

Şabranda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxslər tutulub

23 / 03 / 2026, 14:12

Azərbaycan XİN Pakistanı milli bayram münasibətilə təbrik edib

23 / 03 / 2026, 13:51

Çin lideri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

23 / 03 / 2026, 13:21

Ağdaşda anasını qətlə yetirən oğul barəsində cinayət işi başlanıb - YENİLƏNİB

23 / 03 / 2026, 12:55

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

23 / 03 / 2026, 12:35

Prezident Şamaxı Avropa liseyinin yeni binasının açılışında iştirak edib - FOTO

23 / 03 / 2026, 12:14

Bakıda tanınmış fotoqrafın evində güclü yanğın olub

23 / 03 / 2026, 11:55

İlham Əliyev Şamaxıda

23 / 03 / 2026, 11:49

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti aşağı enib

23 / 03 / 2026, 11:33

Dövlət Başçısı Şahbaz Şərifi təbrik edib

23 / 03 / 2026, 11:19

İlham Əliyev Şamaxı rayonuna səfər edib - FOTO

23 / 03 / 2026, 10:55

Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 24 nəfər saxlanılıb

23 / 03 / 2026, 10:43

Prezidentin ailəsini şantaj edən şəxsin kimliyi ilə bağlı yeni detallar məlum olub - VİDEO

23 / 03 / 2026, 09:58
