 Ağdaşda anasını qətlə yetirən oğul barəsində cinayət işi başlanıb - YENİLƏNİB
Ağdaşda anasını qətlə yetirən oğul barəsində cinayət işi başlanıb - YENİLƏNİB

12:55 - Bu gün
Ağdaşda anasını qətlə yetirən oğul barəsində cinayət işi başlanıb - YENİLƏNİB

Martın 23-də Ağdaş rayonunun Aşağı Qobuüstü kəndi ərazisində 1956-cı il təvəllüdlü Anaxanım Əbilovanın üzərində xəsarətlər olan meyitinin aşkarlanması barədə rayon ptokurorluğuna məlumat daxil olub.

Bu barədə 1news.az-a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.

Bildirilib ki, ilkin araşdırmalarla Anaxanım Əbilovanın 1989-cu il təvəllüdlü Rahib Əbilov tərəfindən qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

Faktla bağlı Ağdaş rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi (qəsdən adam öldürmə) ilə başlanıb, R.Əbilov prokurorluq tərəfindən iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub.

İbtidai istintaq davam edir.

10:12

Ağdaşda anasını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən oğlu polis tərəfindən saxlanılıb.

1news.az "Report"a istinadən verir ki, martın 23-də səhər saat 6 radələrində Ağdaş rayonunun Aşağı Qobuüstü kəndində 1956-cı il təvəllüdlü Anaxanım Əbilovanın üzərində xəsarətlər olan meyiti aşkarlanıb.

Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən qadının oğlu, 37 yaşlı Rahib Əbilov saxlanılıb.

Araşdırma aparılır.

Çin lideri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

MN: Bakı və Abşeronda PUA-larla təlim-məşq uçuşları keçiriləcək

Azərbaycan XİN Pakistanı milli bayram münasibətilə təbrik edib

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

MN: Bakı və Abşeronda PUA-larla təlim-məşq uçuşları keçiriləcək

Saatlıda 50 yaşlı kişi qətlə yetirilib

Hövsanda müəllimə olan arvadını öldürməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs edilib

Şabranda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxslər tutulub

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Sədərək” Ticarət Mərkəzinin sahibinə qarşı yarım milyonluq dələduzluq - İş adamı həbs edildi

Dövlətə 8 milyon borcu olan sahibkar kimdir?

Tbilisi prospekti–Salamzadə küçəsi qovşağında layihə yekunlaşır

Böyükşorda tullantı qurğusu tikilir, əhaliyə kompensasiya veriləcək

MN: Bakı və Abşeronda PUA-larla təlim-məşq uçuşları keçiriləcək

Bu gün, 15:55

Saatlıda 50 yaşlı kişi qətlə yetirilib

Bu gün, 15:26

Hövsanda müəllimə olan arvadını öldürməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs edilib

Bu gün, 14:51

Şabranda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxslər tutulub

Bu gün, 14:12

Azərbaycan XİN Pakistanı milli bayram münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 13:51

Çin lideri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 13:21

Ağdaşda anasını qətlə yetirən oğul barəsində cinayət işi başlanıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:55

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:35

Prezident Şamaxı Avropa liseyinin yeni binasının açılışında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 12:14

Bakıda tanınmış fotoqrafın evində güclü yanğın olub

Bu gün, 11:55

İlham Əliyev Şamaxıda

Bu gün, 11:49

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti aşağı enib

Bu gün, 11:33

Dövlət Başçısı Şahbaz Şərifi təbrik edib

Bu gün, 11:19

İlham Əliyev Şamaxı rayonuna səfər edib - FOTO

Bu gün, 10:55

Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 24 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 10:43

Prezidentin ailəsini şantaj edən şəxsin kimliyi ilə bağlı yeni detallar məlum olub - VİDEO

Bu gün, 09:58

Zəngilan Ağalı və Məmmədbəyli kəndlərində Novruz festivalı və sərgi-satış yarmarkası keçirilib - FOTO - VİDEO

21 / 03 / 2026, 18:43

Qazaxda evdən kişi meyiti tapılıb

21 / 03 / 2026, 17:58

Gəncədə 24 yaşlı gənc dəm qazından zəhərlənib

21 / 03 / 2026, 17:33

Bu gün Beynəlxalq Daun Sindromu Günüdür

21 / 03 / 2026, 16:58
Bütün xəbərlər