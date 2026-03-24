 “Parni iz Baku”nun qurucularından biri vəfat edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

"Parni iz Baku"nun qurucularından biri vəfat edib

16:47 - 24 / 03 / 2026
“Parni iz Baku” KVN komandasının qurucularından biri və baş müəllifi, canlı əfsanə sayılan Elnur Məmmədov dünyasını dəyişib.

1news.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə “Bu şəhərdə” komandasının rəhbəri Müşfiq Abbasov məlumat verib.

O bildirib ki, E.Məmmədov sabah Hövsan qəbiristanlığında dəfn olunacaq.

Qeyd edək ki, Elnur Məmmədov 1988-2001-ci illərdə fəaliyyət göstərən və böyük uğurlara imza atan “Parni iz Baku” KVN komandasının qurucularından biri olub. Həmin illərdə komandanın səhnələrinin ssenarisini də özü yazıb və bir çox KVN-çilərin yetişməsində müstəsna rol oynayıb.

1990-cı illərdə böyük media şəbəkəsinə də rəhbərlik edib və geniş ictimai əlaqələrə və imkanlara malik olub.

Karyerasının pik nöqtəsində içkiyə qurşanıb və getdikcə hər şeyini itirib. Ötən il 60 yaşı tamam olan E.Məmmədov illərdir bomj həyatı yaşayırdı və bir çox xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Sadiq dostlarının təkidlərinə baxmayaraq, müalicə olunmaqdan imtina etmişdi.

Paylaş:
198

Aktual

Rəsmi

Çin lideri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Cəmiyyət

Bu gün Seyran Səxavətin doğum günüdür!

Dünya

Vladimir Putin və Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub

Siyasət

Azərbaycan XİN: Rusiya tərəfindən Mariya Zaxarovanın son açıqlaması ilə bağlı izahat gözləyirik

Cəmiyyət

Ötən gün 8 kiloqramdan çox narkotik vasitə aşkarlanıb

Müştəri kimi taksiyə minən şəxs sürücüyə zor tətbiq edərək mobil telefonunu ələ keçirib

Qanunsuz yolla balıq ovlayanlar saxlanılıblar

“Parni iz Baku”nun qurucularından biri vəfat edib

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

“McDonald’s Azərbaycan” və DSMF şəhid və qazi övladları üçün Novruz bayramı tədbiri təşkil edib - FOTO

Zəngilan Ağalı və Məmmədbəyli kəndlərində Novruz festivalı və sərgi-satış yarmarkası keçirilib - FOTO - VİDEO

Son xəbərlər

Ötən gün 8 kiloqramdan çox narkotik vasitə aşkarlanıb

24 / 03 / 2026, 17:59

Müştəri kimi taksiyə minən şəxs sürücüyə zor tətbiq edərək mobil telefonunu ələ keçirib

24 / 03 / 2026, 17:41

Qanunsuz yolla balıq ovlayanlar saxlanılıblar

24 / 03 / 2026, 17:13

“Parni iz Baku”nun qurucularından biri vəfat edib

24 / 03 / 2026, 16:47

Bəzi yerlərdə intensiv yağıntı olacaq - XƏBƏRDARLIQ

24 / 03 / 2026, 16:10

Bakıda evlərdən oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar

24 / 03 / 2026, 15:25

Buzovnada qaya daşlarını zədələyən şəxs saxlanılıb

24 / 03 / 2026, 14:56

Bakı aeroportu yaz-yay uçuş cədvəlinə keçir

24 / 03 / 2026, 14:27

Bu gün Milli Qəhrəmanımız Pəncəli Teymurovun doğum günüdür

24 / 03 / 2026, 14:07

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

24 / 03 / 2026, 13:31

Azərbaycan Özbəkistan ilə aqrar sahədə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

24 / 03 / 2026, 12:55

Ötən gün Azərbaycanda qeydə alınan 40 cinayət açılıb

24 / 03 / 2026, 12:47

Sabaha gözlənilən hava proqnozu

24 / 03 / 2026, 12:25

FHN nizamsız parklanma ilə bağlı sürücülərə çağırış edib

24 / 03 / 2026, 12:09

Bəzi yerlərdə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunub - FAKTİKİ HAVA

24 / 03 / 2026, 11:35

DYP dumanlı hava ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib

24 / 03 / 2026, 11:19

ABŞ-də neft emalı zavodunda partlayış olub

24 / 03 / 2026, 10:57

Qanunsuz saxlanılan odlu silahlar aşkar olunub

24 / 03 / 2026, 10:40

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 37 nəfər saxlanılıb

24 / 03 / 2026, 10:21

Goranboyda iki nəfər arasında mübahisə olub

24 / 03 / 2026, 10:08
Bütün xəbərlər