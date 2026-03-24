Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 37 nəfər saxlanılıb

10:21 - Bu gün
Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 37 nəfər saxlanılıb

Martın 23-də ölkə ərazisində qeydə alınan 40, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 5 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.

DİN-in Mətbuat Xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 30, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 16 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
⁠Narkotiklərlə əlaqəli 2, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 19 fakt müəyyən edilib.
⁠Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 37 nəfər saxlanılıb.

