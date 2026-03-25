 Kubilius: ABŞ və Körfəz ölkələri 5 gündə bir illik Patriot istehsalından çoxunu istifadə ediblər
Kubilius: ABŞ və Körfəz ölkələri 5 gündə bir illik Patriot istehsalından çoxunu istifadə ediblər

Qafar Ağayev14:00 - Bu gün
1news.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, Avropa İttifaqı (Aİ) Komissiyasının Müdafiədən məsul üzvü Andrius Kubilius ABŞ və İsrailin İran hücumları ilə başlayan dövrdə ilk 5 gündə ABŞ və Körfəzdəki ölkələrin bir illik Patriot raket istehsalını aşan sayda raket istifadə etdiyini açıqlayıb.

"Politico" xəbər agentliyinin Brüsseldə təşkil etdiyi "Rəqabətçi Avropa Konfransı"nda danışan Kubilius bildirib ki, "New York Times"-ın məlumatına görə, Körfəzdə ilk 5 gündə həm ABŞ, həm də Körfəz ölkələri 800 Patriot raketi işə salıb. Halbuki ABŞ-da illik istehsal təxminən 750 raketdir.

Kubilius hesab edir ki, Avropa öz raket istehsalını artırmalıdır. Bunun üçün həm NATO qabiliyyət hədəfləri çərçivəsində, həm də 2030 yol xəritəsinə uyğun olaraq müdafiə gücü sürətlə inkişaf etdirilməlidir. O, həmçinin Avropa müdafiə sənayesinin gücləndirilməsinin və müdafiə xərclərinin mümkün qədər yerli sənayəyə yönəldilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

Komissiya üzvü qeyd edib ki, Avropa müdafiə sənayesi hələ də milli sərhədlər daxilində formalaşıb və parçalı struktura malikdir. Bu səbəbdən ortaq tədarük alətləri yaradılıb, 150 milyard avroluq kredit mexanizmi isə ortaq satınalmaları təşviq edir. Avropa Müdafiə Sənaye Proqramı (EDIP) isə bu ilin əvvəlindən tətbiq olunur.

Kubilius əlavə edib ki, müdafiə xərcləri istehsal qabiliyyətindən daha sürətlə artır, bu isə qiymətlərin yüksəlməsinə və istehsal müddətlərinin uzanmasına səbəb olur. Şirkətlər istehsal gücünü artırmaq üçün uzunmüddətli sifariş proqnozlarına ehtiyac duyur, çünki uzunmüddətli müqavilələr olmadan istehsalı genişləndirməkdə tərəddüd edirlər.

O, həmçinin üzv ölkələrin mərmi və raket ehtiyatlarını formalaşdırmasının vacib olduğunu, sülh dövründə istehsal gücünün hazır saxlanmasına yönəlmiş tədbirlərin nəzərdən keçirildiyini bildirib. Kubilius müasir döyüşdə insansız hava vasitələrinin rolunun əhəmiyyətini vurğulayaraq, bu sahədə istehsal və innovasiya proseslərinin sürətlə inkişaf etdiyini qeyd edib.

Avropa üçün Ukraynanın hərbi təcrübəsinin vacib olduğunu deyən Kubilius, bu ölkənin bəzi müdafiə layihələrinə cəlb edilə biləcəyini bildirib.

