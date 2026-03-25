Ölkə ərazisində son sutkada 27 cinayətin üstü açıldı
Ölkə ərazisində son sutka ərzində bir sıra cinayət hadisələrinin üstü açılıb, axtarışda olan şəxslər saxlanılıb.
1news.az xəbər verir ki, DİN-in Mətbuat Xidmətindən verilən məlumata görə, martın 24-də ölkə ərazisində qeydə alınan 27, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 1 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.
Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 22 nəfər, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 6 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Bildirilib ki, narkotiklərlə əlaqəli 4, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı isə 8 fakt müəyyən edilib.
Həmçinin cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 27 nəfər saxlanılıb.
