Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə Ermənistana Rusiya buğdası göndəriləcək

10:23 - Bu gün
Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə Ermənistana Rusiya buğdası göndəriləcək

Bu gün Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə Ermənistana Rusiya buğdası göndəriləcək.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, yük 5 vaqon təşkil edir.

Qatar "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin Biləcəri Dəmiryol Stansiyasından yola düşəcək, daha sonra Böyük Kəsik Dəmiryol Stansiyasından Gürcüstana keçəcək, oradan isə Ermənistan istiqamətində hərəkət edəcək.

Qeyd edək ki, sonuncu dəfə, yəni martın 19-da Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə Ermənistana 488 ton Rusiya taxılı göndərilib.

Aktual

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev “Abşeron” Batareya Enerji Saxlanc Mərkəzinin açılışında iştirak edib - FOTO

Dünya

15 maddəyə qarşı 7 maddə - ABŞ və İran bir-birindən nə istəyir?

Dünya

Pezeşkiandan Ərdoğana təşəkkür: Bu yolu davam etdirəcəyik

Dünya

İran: ABŞ və İsrailə dəstək verməyənlər Hörmüz boğazından istifadə edə bilər

Siyasət

Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə Ermənistana Rusiya buğdası göndəriləcək

Azərbaycan XİN: Rusiya tərəfindən Mariya Zaxarovanın son açıqlaması ilə bağlı izahat gözləyirik

Azərbaycan XİN Pakistanı milli bayram münasibətilə təbrik edib

Fransanın səfiri Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan ərazisi vasitəsilə Ermənistana Rusiya taxılının növbəti tədarükü həyata keçirilib - FOTO

Azərbaycan XİN: Rusiya tərəfindən Mariya Zaxarovanın son açıqlaması ilə bağlı izahat gözləyirik

Azərbaycan XİN Pakistanı milli bayram münasibətilə təbrik edib

Hikmət Hacıyev Şimali Baltik Səkkizliyi ölkələrinin siyasi direktorları ilə fikir mübadiləsi aparıb

Son xəbərlər

Beyləqanda 65 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vurub öldürdü

Bu gün, 17:53

Biləsuvarda baş verən qəzada 4 nəfər xəsarət alıb

Bu gün, 17:33

Səlim Müslümovun şəhərin mərkəzindəki obyekti bu qiymətə satıldı

Bu gün, 17:07

Göyçayda yanğın olub

Bu gün, 16:50

Ombudsman Aparatından uşaqların rəqəmsal təhlükəsizliyi ilə bağlı VİDEOÇARX

Bu gün, 16:16

Düşən yağıntının miqdarı 5 mm-dək qeydə alınır

Bu gün, 16:09

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən yağıntılı hava ilə bağlı xəbərdarlıq!

Bu gün, 15:50

15 maddəyə qarşı 7 maddə - ABŞ və İran bir-birindən nə istəyir?

Bu gün, 15:43

Rusiya Azərbaycan vasitəsilə İrana 300 tondan çox humanitar yardım göndərir

Bu gün, 15:18

Pezeşkiandan Ərdoğana təşəkkür: Bu yolu davam etdirəcəyik

Bu gün, 15:03

Xəzərdə zəlzələ olub

Bu gün, 14:19

Dünyanın ən yaxşı universitetlərinin reytinqində 7 universitetimiz də yer alır - SİYAHI

Bu gün, 14:13

Sahibə Qafarova Ümumçin Xalq Nümayəndələri Yığıncağının Daimi Komitəsinin sədri ilə görüşüb

Bu gün, 14:09

Kubilius: ABŞ və Körfəz ölkələri 5 gündə bir illik Patriot istehsalından çoxunu istifadə ediblər

Bu gün, 14:00

Zərdabda avtomobil su kanalına aşıb - Ölən və yaralananlar var

Bu gün, 13:30

Taksi sürücüsünü hədələyərək soyğunçuluq edən keçmiş məhkum saxlanılıb

Bu gün, 13:27

Bakıda bu yolda sürət həddi endirildi

Bu gün, 13:03

Yağış, qar, dolu - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:58

Prezident İlham Əliyev “Abşeron” Batareya Enerji Saxlanc Mərkəzinin açılışında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 12:48

İddia: İran ABŞ ilə danışıqları vitse-prezident Vens ilə aparmağa üstünlük verir

Bu gün, 12:35
Bütün xəbərlər