İran: ABŞ və İsrailə dəstək verməyənlər Hörmüz boğazından istifadə edə bilər

Qafar Ağayev11:52 - Bu gün
İran Hörmüz boğazında yeni qaydalar açıqladı.

1news.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, İranın Nyu-Yorkdakı BMT-dəki Daimi Nümayəndəliyi ABŞ-İsrail hücumlarının ardından Hörmüz boğazındakı vəziyyətlə bağlı bəyanat yayıb.

Sənəddə qeyd olunur ki, “düşmən olmayan gəmilər – digər dövlətlərə məxsus və ya onlarla əlaqəli gəmilər də daxil olmaqla – İran əleyhinə təcavüzkar hərəkətlərdə iştirak etmədikləri, onları dəstəkləmədikləri və elan olunmuş təhlükəsizlik qaydalarına tam riayət etdikləri halda, səlahiyyətli İran qurumları ilə koordinasiya şəraitində Hörmüz boğazından təhlükəsiz keçid imkanından yararlana bilərlər”.

Xatırladaq ki, ABŞ və İsrailin İrana qarşı birgə hücumlarına cavab olaraq İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu boğazı ABŞ, İsrail və onların müttəfiqləri ilə bağlı gəmilərin keçidinə bağlamışdı.

Bundan əlavə, İran parlamentinin Hörmüz boğazından keçən gəmilərdən rüsum alınmasını nəzərdə tutan qanun layihəsi üzərində işlədiyi də açıqlanmışdı.

Aktual

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev “Abşeron” Batareya Enerji Saxlanc Mərkəzinin açılışında iştirak edib - FOTO

Dünya

15 maddəyə qarşı 7 maddə - ABŞ və İran bir-birindən nə istəyir?

Dünya

Pezeşkiandan Ərdoğana təşəkkür: Bu yolu davam etdirəcəyik

Dünya

İran: ABŞ və İsrailə dəstək verməyənlər Hörmüz boğazından istifadə edə bilər

Dünya

15 maddəyə qarşı 7 maddə - ABŞ və İran bir-birindən nə istəyir?

Pezeşkiandan Ərdoğana təşəkkür: Bu yolu davam etdirəcəyik

Kubilius: ABŞ və Körfəz ölkələri 5 gündə bir illik Patriot istehsalından çoxunu istifadə ediblər

İddia: İran ABŞ ilə danışıqları vitse-prezident Vens ilə aparmağa üstünlük verir

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Kubilius: ABŞ və Körfəz ölkələri 5 gündə bir illik Patriot istehsalından çoxunu istifadə ediblər

ABŞ-də neft emalı zavodunda partlayış olub

İran İsrailin Təhlükəsizlik Nazirliyinə zərbə endirib

İran Prezidenti Məsud Pezeşkian islam ölkələrinə müraciət edib

Son xəbərlər

Beyləqanda 65 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vurub öldürdü

Bu gün, 17:53

Biləsuvarda baş verən qəzada 4 nəfər xəsarət alıb

Bu gün, 17:33

Səlim Müslümovun şəhərin mərkəzindəki obyekti bu qiymətə satıldı

Bu gün, 17:07

Göyçayda yanğın olub

Bu gün, 16:50

Ombudsman Aparatından uşaqların rəqəmsal təhlükəsizliyi ilə bağlı VİDEOÇARX

Bu gün, 16:16

Düşən yağıntının miqdarı 5 mm-dək qeydə alınır

Bu gün, 16:09

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən yağıntılı hava ilə bağlı xəbərdarlıq!

Bu gün, 15:50

15 maddəyə qarşı 7 maddə - ABŞ və İran bir-birindən nə istəyir?

Bu gün, 15:43

Rusiya Azərbaycan vasitəsilə İrana 300 tondan çox humanitar yardım göndərir

Bu gün, 15:18

Pezeşkiandan Ərdoğana təşəkkür: Bu yolu davam etdirəcəyik

Bu gün, 15:03

Xəzərdə zəlzələ olub

Bu gün, 14:19

Dünyanın ən yaxşı universitetlərinin reytinqində 7 universitetimiz də yer alır - SİYAHI

Bu gün, 14:13

Sahibə Qafarova Ümumçin Xalq Nümayəndələri Yığıncağının Daimi Komitəsinin sədri ilə görüşüb

Bu gün, 14:09

Kubilius: ABŞ və Körfəz ölkələri 5 gündə bir illik Patriot istehsalından çoxunu istifadə ediblər

Bu gün, 14:00

Zərdabda avtomobil su kanalına aşıb - Ölən və yaralananlar var

Bu gün, 13:30

Taksi sürücüsünü hədələyərək soyğunçuluq edən keçmiş məhkum saxlanılıb

Bu gün, 13:27

Bakıda bu yolda sürət həddi endirildi

Bu gün, 13:03

Yağış, qar, dolu - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:58

Prezident İlham Əliyev “Abşeron” Batareya Enerji Saxlanc Mərkəzinin açılışında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 12:48

İddia: İran ABŞ ilə danışıqları vitse-prezident Vens ilə aparmağa üstünlük verir

Bu gün, 12:35
Bütün xəbərlər