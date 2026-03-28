Suriya Prezidenti Almaniyaya gedir

10:01 - Bu gün
Suriya Prezidenti Əhməd əl-Şaraa Almaniyaya səfər edəcək.

1news.az xarici KİV-ə istinadla xəbər verir ki, bu barədə Berlində hökumətin rəsmi nümayəndəsi Ştefan Kornelius məlumat verib. Bildirilib ki, Almaniya Kansleri Fridrix Merts bazar ertəsi Suriya prezidentini qəbul edəcək.

Qeyd olunub ki, bu, Əhməd əl-Şaraanın Suriyada hakimiyyətə gəldikdən sonra Almaniyaya ilk səfəridir.

Məlumata görə, səfər ilkin olaraq yanvar ayına planlaşdırılsa da Suriya tərəfinin xahişi ilə təxirə salınıb. Buna səbəb həmin dövrdə Suriya qüvvələri ilə Suriya Demokratik Qüvvələri arasında yaranmış gərginlik olub. Daha sonra tərəflər arasında razılaşma əldə edilib.

Səfər çərçivəsində suriyalı qaçqınların ölkələrinə geri qaytarılması prosesinin sürətləndirilməsi ilə bağlı Almaniyanın apardığı siyasət barədə fikir mübadiləsinin aparılacağı gözlənilir.

Qeyd edək ki, son illərdə təxminən bir milyon suriyalı Almaniyaya sığınıb. Onların böyük hissəsi 2015–2016-cı illərdə ölkələrindəki müharibədən qaçaraq Almaniyaya gedib.

Aktual

Cəmiyyət

Uitkoff: İlham Əliyev ölkəsini tamamilə yeni istiqamətə yönəldib - VİDEO

Cəmiyyət

Sabah da intensiv yağış olacaq - Proqnoz

Cəmiyyət

Aylıq yağıntı üzrə rekord göstərici qeydə alınıb

Cəmiyyət

Bakı, Sumqayıt və Abşeronda su basmış ərazilərdən 42 nəfər təxliyə edilib - VİDEO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

ADSEA: Yağışla bağlı suların çəkilməsi və xətlərə yönləndirilməsi icra olunur

Ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti davam edir - Faktiki hava

Hərbi qulluqçuların pul təminatı qaydalarında dəyişiklik edilib

Aramsız yağan yağıntının yollarda yaratdığı çətinliklər aradan qaldırılır

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

MN: Bakı və Abşeronda PUA-larla təlim-məşq uçuşları keçiriləcək

Masallıda avtobus qəzaya uğrayıb: Ölən və yaralananlar var

Bakıda tanınmış fotoqrafın evində güclü yanğın olub

Son xəbərlər

ADSEA: Yağışla bağlı suların çəkilməsi və xətlərə yönləndirilməsi icra olunur

Bu gün, 17:59

Ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti davam edir - Faktiki hava

Bu gün, 17:45

Yaşar Gülər iranlı həmkarına zəng etdi

Bu gün, 17:37

Hərbi qulluqçuların pul təminatı qaydalarında dəyişiklik edilib

Bu gün, 17:28

Aramsız yağan yağıntının yollarda yaratdığı çətinliklər aradan qaldırılır

Bu gün, 17:09

Sutkalıq və aylıq yağıntı üzrə rekord göstəricilər yenilənib

Bu gün, 16:41

“Azərişıq”: Sumqayıtda sel suları yarımstansiya və transformator məntəqələrinə dolub

Bu gün, 16:23

İcra başçıları subasma baş verən ərazilərə gəldilər - FOTO

Bu gün, 16:11

Oğuzda ağacların kəsilməsinə görə cinayət işi açılıb

Bu gün, 16:04

Azərbaycan milli qastronomiya komandası beynəlxalq çempionatda bürünc medal qazandı

Bu gün, 15:45

Polis 763 çağırışa reaksiya verib

Bu gün, 15:38

FHN: Xaçmazda evlərə su dolub, köməksiz vəziyyətdə qalan 22 nəfər təxliyə edilib - FOTO - VİDEO

Bu gün, 15:16

AFFA-nın bayrağı altında keçirilən çempionat oyunları təxirə salınıb

Bu gün, 14:58

Bakıda yol çökdü - FOTO

Bu gün, 14:46

Azərbaycanın məktəbəqədər təhsil üzrə nailiyyətləri UNESCO-nun hesabatında işıqlandırılıb

Bu gün, 14:43

ADSEA: Respublikanın əksər çaylarında sululuq artıb

Bu gün, 14:28

Pezeşkiandan region ölkələrinə xəbərdarlıq: Düşmənlərimizin müharibəni sizin ərazinizdən idarə etməyinə imkan verməyin

Bu gün, 14:07

Uitkoff: İlham Əliyev ölkəsini tamamilə yeni istiqamətə yönəldib - VİDEO

Bu gün, 13:54

Sabah da intensiv yağış olacaq - Proqnoz

Bu gün, 13:31

NİİM işıqforlarla bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

Bu gün, 13:27
Bütün xəbərlər