Xalq artisti Rasim Balayev I Fəxri xiyabanda dəfn edilib - FOTO - YENİLƏNİB 1

14:24 - Bu gün
Xalq artisti Rasim Balayev I Fəxri xiyabanda dəfn edilib.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, mərasimdə Xalq artistinin ailə üzvləri, dostları, incəsənət xadimləri, media nümayəndələri iştirak ediblər.

13:41

Xalq artisti Rasim Balayevlə Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında vida mərasimi keçirilib.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, mərasimdə ölkənin ədəbi-ictimai xadimləri, dövlət, hökumət nümayəndələri, media nümayəndələri iştirak edirlər.

Xalq artisti I Fəxri Xiyabanda dəfn ediləcək.

***

11:45

Xalq artisti Rasim Balayevlə Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında vida mərasimi keçirilir.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, mərasimdə ölkənin ədəbi-ictimai xadimləri, Mədəniyyət Nazirliyinin təmsilçiləri, media nümayəndələri iştirak edirlər.

Xalq artisti I Fəxri Xiyabanda dəfn ediləcək.

Qeyd edək ki, Rasim Balayev dünən İstanbulda müalicə aldığı “Memorial” klinikada vəfat edib.

BDYPİ: Mövcud hava şəraiti sürücülərdən daha məsuliyyətli davranış tələb edir

