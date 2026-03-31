 I sinfə qəbulda prioritet tətbiq olunacaq məktəblərin siyahısı açıqlanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

15:36 - Bu gün
I sinfə qəbulda prioritet tətbiq olunacaq məktəblərin siyahısı açıqlanıb

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyindəki ümumi təhsil müəssisələri üzrə I sinfə qəbul prosesində prioritet tətbiq olunacaq məktəblərin siyahısı açıqlanıb.

Bu barədə 1news.az-a BŞTİ-dən məlumat verilib.

Belə ki, məktəblərə şagird qəbulu sərbəst formada və prioritetə (üstünlük hüququ) əsasən aparılacaq. Sərbəst formada şagird qəbulu aparılacaq ümumi təhsil müəssisələrinə valideynlər şəxsi kabinet vasitəsilə məktəb və müəllim seçimini birbaşa edəcəklər. Prioritet (valideyn və ya uşağın məktəbin müəyyənləşdirilmiş ərazisinə (dislokasiya) qeydiyyatı olmalı, bacı-qardaşı həmin məktəbdə hazırda təhsil almalı, valideynlərindən biri həmin məktəbdə çalışmalı) üzrə valideynlər isə ilk növbədə müəyyən edilmiş müddətdə (Azərbaycan bölməsi üzrə 6 may-4 iyun 2026-cı il, tədrisi digər dillərdə aparılan bölmələr üzrə isə 17 iyun-16 iyul 2026-cı il tarixlərində) üstünlük hüquqlarından biri əsasında sorğu yerləşdirə bilərlər. Prioritetlərin tətbiqi yaşayış sıx olan ərazilərdə valideynlərin məktəb seçimini asanlaşdırmaq məqsədlərinə xidmət edir.

Qeyd edilib ki, müvafiq müddət başa çatdıqdan sonra üstünlük hüququ tətbiq olunan məktəblərdə boş qalan şagird yerlərinə sərbəst qəbul (tədrisi digər dillərdə olan və müsabiqə yolu ilə qəbul aparılan liseylər istisna olmaqla) aparılacaq.

Prioritet tətbiq olunan məktəblərin siyahısı

Paylaş:
184

Aktual

Rəsmi

Prezident Azərbaycanla Mərakeş arasında imzalanmış sazişi təsdiq edib

Dünya

Vaşinqtondan sərt mesaj: Qarşıdakı günlər həlledici olacaq, İran bunu anlayır

Cəmiyyət

Bayram günlərində ölüm və xəsarətlə nəticələnən nə qədər qəza olub? - BDYPİ-dən açıqlama

Cəmiyyət

Ölkədaxili sifarişli daşımalara buraxılış vəsiqəsinin verilməsi üçün tələblər sərtləşdirilib

Cəmiyyət

Şuşanın qədim tarixə malik memarlıq abidəsi olan malikanə kompleksləri

Bakının qəsəbələrində yağış fəsadlarının aradan qaldırılması davam etdirilir - FOTO

İpək Yolu Fondu ilə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib - FOTO

Bayram günlərində yol qəzaları niyə artdı? - NİİM açıqladı

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Aramsız yağan yağıntının yollarda yaratdığı çətinliklər aradan qaldırılır

Prezident İlham Əliyev “Abşeron” Batareya Enerji Saxlanc Mərkəzinin açılışında iştirak edib - FOTO

Bakı, Sumqayıt və Abşeronda su basmış ərazilərdən 42 nəfər təxliyə edilib - VİDEO - YENİLƏNİB

İcra başçıları subasma baş verən ərazilərə gəldilər - FOTO

Son xəbərlər

Mikayıl Cabbarov “Fiba Holdinq”in nümayəndələri ilə görüş keçirdi

Bu gün, 17:56

Tramp: Biz İranda ümumi rejim dəyişikliyinə nail olduq

Bu gün, 17:52

Şuşanın qədim tarixə malik memarlıq abidəsi olan malikanə kompleksləri

Bu gün, 17:40

Bakının qəsəbələrində yağış fəsadlarının aradan qaldırılması davam etdirilir - FOTO

Bu gün, 17:31

İpək Yolu Fondu ilə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib - FOTO

Bu gün, 17:18

Bayram günlərində yol qəzaları niyə artdı? - NİİM açıqladı

Bu gün, 17:16

Sabahdan Azərbaycanın daxili su hövzələrində balıq ovu qadağan edilir

Bu gün, 17:07

Qablaşdırma materiallarının zərərlərindən necə qorunmaq olar?

Bu gün, 17:06

Vaşinqtondan sərt mesaj: Qarşıdakı günlər həlledici olacaq, İran bunu anlayır

Bu gün, 16:52

Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 16:45

Şəkidə fərdi yaşayış evində baş verən partlayış nəticəsində nəfər xəsarət alıb - VİDEO

Bu gün, 16:18

Bayram günlərində ölüm və xəsarətlə nəticələnən nə qədər qəza olub? - BDYPİ-dən açıqlama

Bu gün, 16:13

TÜRKPA 31 Mart soyqırımı ilə bağlı bəyanat yayıb

Bu gün, 16:10

Ağdamda əmək yarmarkası keçiriləcək

Bu gün, 16:03

I sinfə qəbulda prioritet tətbiq olunacaq məktəblərin siyahısı açıqlanıb

Bu gün, 15:36

Azərbaycanda xarici media orqanlarının fəaliyyətinə dair yeni tələb müəyyənləşib

Bu gün, 15:10

Saray körpüsü yaxınlığında avtomobil avtobusla toqquşdu - FOTO

Bu gün, 14:46

Paşinyan Putinlə görüşəcək

Bu gün, 14:36

Azərbaycanla Çin birgə investisiya fondunun yaradılmasını nəzərdən keçirirlər

Bu gün, 14:33

İstirahət günlərində avtobuslarla daşınan sərnişin sayı açıqlanıb

Bu gün, 14:15
Bütün xəbərlər