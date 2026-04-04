Opera və Balet Teatrı işdən çıxarılmış xalq artisti Əvəz Abdullayevin ittihamlarına cavab verib

16:53 - 04 / 04 / 2026
Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti, Xalq artisti Əvəz Abdullayev ilə bağlanmış əmək müqaviləsinin müddəti başa çatdığından, Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq müqaviləyə xitam verilmişdir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrından verilən məlumatda bildirilib.

Bununla yanaşı diqqətə çatdırırıq ki, adıçəkilən sənətçinin daimi yaşayış yerinin xarici ölkədə olması səbəbindən onun teatrın truppasında davamlı və ştat əsaslı fəaliyyəti mövcud olmamışdır. Beynəlxalq səhnə və teatr təcrübəsinə uyğun olaraq, ştatda təmsil olunmayan solistlərin səhnə fəaliyyətinə cəlb edilməsi əmək müqaviləsi çərçivəsində deyil, müvafiq müqavilələr əsasında həyata keçirilir.

Qeyd olunan yanaşma yaradıcı prosesin çevik təşkili, eləcə də peşəkar əməkdaşlıq imkanlarının səmərəli şəkildə təmin olunmasına xidmət edir.

İlham Əliyev Seneqal Prezidentini təbrik edib

Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə İrana yola salınan 3-cü humanitar yardım sərhədə çatıb - YENİLƏNİB

İranın Azərbaycandakı səfiri göstərdiyi dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edib

XİN: Azərbaycan mina çirklənməsindən ən çox zərər görən ölkələr sırasındadır

Ötən gün 40 kiloqrama yaxın narkotik dövriyyədən çıxarılıb

Ötən gün respublika ərazisində qanunsuz saxlanılan 11 tüfəng aşkarlanıb

Göygöldə oğluna toy edən kişinin başına restoranın yaxınlığında aqlay daşı düşüb

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“e-Sosial” mobil tətbiqi fəaliyyətini dayandırır

20 dərəcəyədək isti, yağış - Martın son gününün havası açıqlandı

Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə İrana yola salınan 3-cü humanitar yardım sərhədə çatıb - YENİLƏNİB

Növbəti köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıb, mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

Ötən gün 40 kiloqrama yaxın narkotik dövriyyədən çıxarılıb

04 / 04 / 2026, 17:59

Ötən gün respublika ərazisində qanunsuz saxlanılan 11 tüfəng aşkarlanıb

04 / 04 / 2026, 17:40

Göygöldə oğluna toy edən kişinin başına restoranın yaxınlığında aqlay daşı düşüb

04 / 04 / 2026, 17:10

04 / 04 / 2026, 16:53

Gəncədə 27 yaşlı oğlanın meyiti tapılıb

04 / 04 / 2026, 16:43

Salyanda 43 yaşlı qadın itkin düşüb

04 / 04 / 2026, 16:24

Sumqayıtda dəm qazından zəhərlənən altı uşaqdan biri ölüb

04 / 04 / 2026, 15:49

Əli Əsədov leysan yağışların vurduğu zərərlə bağlı tapşırıqlar verib

04 / 04 / 2026, 15:20

Yağışa görə Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

04 / 04 / 2026, 15:18

Xalq artisti Yalçın Adıgözəlov vəzifəsindən azad edilməsi ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib

04 / 04 / 2026, 14:54

Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə İrana yola salınan 3-cü humanitar yardım sərhədə çatıb - YENİLƏNİB

04 / 04 / 2026, 14:14

Qızıl-zinət əşyalarının satışı adı ilə 317 min manatlıq dələduzluq edən iki nəfər saxlanılıb

04 / 04 / 2026, 14:03

Ölkə ərazisində şimşək çaxır, yağış yağır - FAKTİKİ HAVA

04 / 04 / 2026, 13:50

Yol polisi yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar xəbərdarlıq edib

04 / 04 / 2026, 13:24

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

04 / 04 / 2026, 12:57

Bazar gününə gözlənilən hava proqnozu

04 / 04 / 2026, 12:44

Ötən gün axtarışda olan 64 nəfər saxlanılıb

04 / 04 / 2026, 12:15

Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 51 nəfər saxlanılıb

04 / 04 / 2026, 12:03

Siyəzəndə 5 nəfər dəm qazından zəhərləndi

04 / 04 / 2026, 11:48

İlham Əliyev Seneqal Prezidentini təbrik edib

04 / 04 / 2026, 11:25
