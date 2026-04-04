Göygöldə oğluna toy edən kişinin başına restoranın yaxınlığında aqlay daşı düşüb
Göygöldə bədbəxt hadisə baş verib.
1news.az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə, hadisə rayon ərazisində yerləşən şadlıq saraylarının birində qeydə alınıb.
Belə ki, 1962-ci il təvəllüdlü A.Huseynovun başına restoranın yaxınlığında aqlay daşı düşüb.
O, xəstəxanaya çatdırılsada, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Qeyd edək ki, A.Huseynov bu gün hadisə baş verən restoranda oğluna toy məclisi keçirirmiş.
Hadisə yerinə polis və prokurorluq əməkdaşları əməkdaşları edilib.
Faktla araşdırma aparılır.
