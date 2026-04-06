İsrail İranın ən böyük neft-kimya obyektinə zərbə endirdiyini açıqladı
İsrailin müdafiə naziri Yisrael Katz ölkə ordusunun İranın ən böyük neft-kimya obyektinə zərbə endirdiyini açıqlayıb.
1news.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, nazirin sözlərinə görə, hücum Aseluyeh şəhərində yerləşən iri neft-kimya kompleksini hədəf alıb.
O iddia edib ki, İranın neft-kimya ixracının təxminən 85 faizini təmin edən iki obyekt artıq sıradan çıxarılıb.
Eyni zamanda, İran mediasında yayılan məlumatlarda "South Pars petrochemical complex" ərazisində partlayış səslərinin eşidildiyi bildirilib.
133