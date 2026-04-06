İsrail İranın ən böyük neft-kimya obyektinə zərbə endirdiyini açıqladı

Oksana Orucova16:10 - Bu gün
İsrailin müdafiə naziri Yisrael Katz ölkə ordusunun İranın ən böyük neft-kimya obyektinə zərbə endirdiyini açıqlayıb.

1news.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, nazirin sözlərinə görə, hücum Aseluyeh şəhərində yerləşən iri neft-kimya kompleksini hədəf alıb.

O iddia edib ki, İranın neft-kimya ixracının təxminən 85 faizini təmin edən iki obyekt artıq sıradan çıxarılıb.

Eyni zamanda, İran mediasında yayılan məlumatlarda "South Pars petrochemical complex" ərazisində partlayış səslərinin eşidildiyi bildirilib.

Azərbaycan Prezidenti və Gürcüstanın Baş naziri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - FOTO

"Canlı yayım"a çevrilən faciə: 6 azyaşlının zəhərlənməsi və Gülcənnətin ölümü

İlham Əliyevin Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze ilə təkbətək görüşü olub

Azərbaycana gələn turistlərin sayında azalmanın səbəbləri nələrdir? - AÇIQLAMA

