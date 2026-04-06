Kəmaləddin Heydərov Keşlədə su basan ərazidə olub – FOTO - VİDEO
Aprelin 6-da fövqəladə hallar naziri general-polkovnik Kəmaləddin Heydərov Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Keşlə qəsəbəsində kollektorda yaranmış nasazlıq nəticəsində suyun təsirinə məruz qalmış əraziyə gedib
1news.az bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, nazir yaranmış vəziyyət və fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində görülən işlərlə yerində tanış olub, aidiyyəti üzrə tapşırıqlar verib.
