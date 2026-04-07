Tovuzda 3000 abonentin qazı kəsiləcək
Tovuz şəhərinin bir hissəsinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
Bu barədə 1news.az-a “Azəriqaz” İB-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Şəmkir RQİİ-nin Tovuz Xidmət Sahəsi tərəfindən Tovuz rayonu Tovuz AQPS-dən qidalanan orta təzyiqli, diametri 108 mm olan qaz xəttində aşkar edilmiş sızmaların aradan qaldırılması, yeni abonentlərin şəbəkəyə qoşulması, eləcə də cari təmir-bərpa işlərinin aparılması ilə əlaqədar 08.04.2026-cı il tarixində saat 09:30-dan etibarən qaz verilişi müvəqqəti dayandırılacaq.
Məlumata görə, işlər başa çatanadək şəhərin bir hissəsində, ümumilikdə 3000 abonentin qaz təminatında fasilə yaranacaq.
