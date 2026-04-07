 Xocavənd şəhərində daha 33 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - FOTO - YENİLƏNİB
Xocavənd şəhərində daha 33 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - FOTO - YENİLƏNİB

Qafar Ağayev14:01 - Bu gün
Bu gün növbəti köç karvanı ilə Xocavənd şəhərinə çatan ailələrə evlərinin açarları təqdim olunub.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, yeni köçən ailələr qarşılandıqdan sonra onlara ANAMA-nın əməkdaşları tərəfindən mina və partlamamış hərbi sursatların yaratdığı təhlükələr barədə ətraflı məlumat verilib. Ailələrə tanımadıqları naməlum əşya və cisimlərdən uzaq durmaları, belə hallarla qarşılaşdıqları təqdirdə isə aidiyyəti qurumlara məlumat vermələri tövsiyə olunub.

Açarların təqdim olunması mərasimində Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər.

Ailələr açarları sevinclə qəbul edərək, evlərində məskunlaşıblar.

Doğma yurdlarına qayıdan keçmiş məcburi köçkünlər onlara göstərilən dövlət qayğısından böyük məmnunluq duyaraq, yaradılan müasir yaşayış şəraitinə görə ölkə rəhbərliyinə dərin minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Sakinlər bu tarixi Qələbəni bizə bəxş edən, torpaqlarımızı işğaldan canı bahasına azad edən qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsini ehtiramla yad edib, onlara Allahdan rəhmət diləyiblər. Eyni zamanda, döyüşlərdə şücaət göstərən qazilərimizə uzun ömür və cansağlığı arzulayan sakinlər, azad edilmiş ərazilərdəki dirçəlişin məhz bu fədakarlıq sayəsində mümkün olduğunu vurğulayıblar. Onlar bildiriblər ki, bu gün başlayan yeni həyat həm də şəhid və qazilərimizin bizə əmanət etdiyi Zəfərin bəhrəsidir.

Qeyd edək ki, bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 33 ailə olmaqla, 142 nəfər köçürülüb. Onlar respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, düşərgə, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

***

12:00

Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdış davam etdirilir.

1news.az xəbər verir ki, Xocavənd şəhərinə növbət köç karvanı ilə 33 ailə olmaqla 142 nəfər yola salınıb. Köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar, həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev bir qrup hərbçini təltif edib - SİYAHI

Dünya

Trampdan İranla bağlı sərt açıqlama: “Bu gecə böyük bir sivilizasiya məhv ola bilər”

Rəsmi

İlham Əliyev Türkiyə Ali Məhkəməsinin Baş prokurorunu qəbul edib - FOTO

Dünya

İstanbulda İsrail Baş Konsulluğu qarşısında atışma: 3 nəfər zərərsizləşdirildi

Cəmiyyət

Ərdoğan: Terrorçular məqsədlərinə çata bilməyəcək

Pestisid və aqrokimyəvi maddələrin dövriyyəsi ilə bağlı 203 obyektdə monitorinq aparılıb - FOTO

Eşqi Bağırov yeni müdir müavinləri təyin etdi

Sumqayıtda Göz Mərkəzinin açılışı olub

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Bakının Bibiheybət yolunda torpaq sürüşməsi təhlükəsi yaranıb, hərəkət qismən məhdudlaşdırılıb

Sabah Şağan qəsəbəsinin qaz təchizatı dayandırılacaq

Sosioloq: Gənclərdə şəhərin maddi-mədəni abidələrinə həssas münasibət formalaşdırılmalıdır

Siyəzəndə 5 nəfər dəm qazından zəhərləndi

Son xəbərlər

Ərdoğan: Terrorçular məqsədlərinə çata bilməyəcək

Bu gün, 17:53

Pestisid və aqrokimyəvi maddələrin dövriyyəsi ilə bağlı 203 obyektdə monitorinq aparılıb - FOTO

Bu gün, 17:43

Eşqi Bağırov yeni müdir müavinləri təyin etdi

Bu gün, 17:42

Sumqayıtda Göz Mərkəzinin açılışı olub

Bu gün, 17:23

İqtisadi Şuranın və Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin Müşahidə Şurasının birgə iclası keçirilib

Bu gün, 17:17

Tovuzda 3000 abonentin qazı kəsiləcək

Bu gün, 17:14

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:02

İşdən qanunsuz çıxarılmış 44 nəfər əvvəlki işlərinə bərpa etdirildi

Bu gün, 17:00

Trampdan İranla bağlı sərt açıqlama: “Bu gecə böyük bir sivilizasiya məhv ola bilər”

Bu gün, 16:53

Azərbaycanda “Yerin təki haqqında” qanun dəyişib

Bu gün, 16:48

İlham Əliyev bir qrup hərbçini təltif edib - SİYAHI

Bu gün, 16:38

Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı artıb

Bu gün, 16:36

ABŞ İranın Xarq adasına zərbələr endirib

Bu gün, 16:16

Kreml: Rusiya enerji resurslarına tələbat artıb

Bu gün, 16:00

Bu tarixlərdə geomaqnit qasırğası gözlənilir

Bu gün, 15:44

Fransada yüksək sürətli qatarla hərbi yük maşını toqquşdu: ölən və yaralananlar var

Bu gün, 15:30

Birinci sinfə qəbul üzrə ünvanlarla bağlı müraciətlərinin cavablandırılmasının vaxtı uzadılıb

Bu gün, 15:29

Türkiyədə nəhəng narkotik ƏMƏLİYYATI: 529 şübhəli saxlanıldı

Bu gün, 15:12

Bu gün səhnəmizin ilk balerinası Qəmər Almaszadənin anım günüdür

Bu gün, 15:04

Azərbaycanda 3 ayda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 8 milyon manatdan çox ƏDV geri qaytarılıb

Bu gün, 15:02
Bütün xəbərlər