 "TikTok"da təhlükəli trend Azərbaycana da çatdı: müəllimləri təhqir edənlər araşdırılır – AÇIQLAMA
На русском
Cəmiyyət

“TikTok”da təhlükəli trend Azərbaycana da çatdı: müəllimləri təhqir edənlər araşdırılır – AÇIQLAMA

Qafar Ağayev17:13 - Bu gün
Son dövrlərdə "TikTok" sosial şəbəkəsində Bakı şəhərində yerləşən müxtəlif məktəblərdən olan müəllimlərin fotolarından ibarət videolar rus dilində təhqiramiz musiqi fonunda paylaşılır.

Bu səhifələrdə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində fəaliyyət göstərən bəzi məktəblərin müəllimləri hədəfə alınır. Paylaşımlarda müəllimlərin ünvanına təhqiramiz ifadələr işlədilir, onların nüfuzuna xələl gətirən məzmunlar yayılır.

Belə paylaşımlar qısa müddətdə geniş auditoriyaya çatır. Xüsusilə şagirdlər arasında bu məzmunlar sürətlə yayılır. Nəticədə müəllimlərə qarşı hörmətsiz yanaşmanın formalaşdığı müşahidə olunur.

Daha əvvəl də oxşar məzmun paylaşan bəzi səhifələr şikayətlərdən sonra silinib. Lakin buna baxmayaraq, yeni anonim hesabların yaradılması davam edir. Bu isə problemin hələ də aktuallığını qoruduğunu göstərir.

Onu da qeyd edək ki, bu paylaşım formatı və ümumilikdə bu təhlükəli trend sosial şəbəkənin Rusiya seqmentində daha əvvəl geniş yayılıb. Bu tip paylaşımlarda adətən müəllimlərin və ya digər şəxslərin fotoları təhqiramiz musiqi və ifadələrlə təqdim olunur. Qısa müddətdə "məşhurlaşan" bu kontentlər müxtəlif ölkələrin istifadəçiləri tərəfindən də təkrarlanır. Nəticədə trend digər ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycan istifadəçiləri arasında da yayılmağa başlayıb.

Bəs görəsən, Azərbaycanda bunun qarşısını almaq, müəllimləri təhqir edən şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması üçün hansısa addımlar atılırmı?

"TikTok"da Azərbaycan məktəbləri ilə bağlı yayılan videonun ekran görüntüsü

1news.az məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə sorğu ünvanlayıb.

DİN-in Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Lumu İsrəfilli sorğumuza cavab olaraq bildirib ki, məsələ ilə bağlı araşdırma aparılır.

Paylaş:
161

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Milli Aviasiya Akademiyasında Beynəlxalq Təlim Mərkəzinin açılışında iştirak edib - FOTO

Cəmiyyət

Xəzər dənizində seysmik aktivlik artır: Güclü zəlzələ ehtimalı varmı? - Seysmoloqdan ŞƏRH

Cəmiyyət

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı ilə bağlı yayılan müzakirələrə aydınlıq gətirilib

Rəsmi

İlham Əliyev Məsud Pezeşkianı təbrik edib

Cəmiyyət

Yevlaxın bir hissəsində qaz kəsiləcək

Prezident təqaüdçüsü olan bacılar Oksford və Kembric universitetlərinin magistraturasına qəbul olublar

Redaktorun seçimi

Politoloq: "İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur"

"Card-to-card" problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: "Bank Avrasiya" Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Xalq artisti Yalçın Adıgözəlov vəzifəsindən azad edilməsi ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib

Sumqayıtda bıçaqla uşaqlara hücum edən 88 yaşlı kişi ilə bağlı müvafiq tədbirlər görülüb - VİDEO - YENİLƏNİB

Gəncədə 27 yaşlı oğlanın meyiti tapılıb

Bakının Bibiheybət yolunda torpaq sürüşməsi təhlükəsi yaranıb, hərəkət qismən məhdudlaşdırılıb

Son xəbərlər

