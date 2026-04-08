Sabah hava yağışlı olacaq - Proqnoz

12:23 - Bu gün
Bakıda aprelin 9-da havanın arabir yağışlı olacağı gözlənilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi gündüz mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq.

Havanın temperaturu gecə 8-10° isti, gündüz 14-17° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunundan 762 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 60-70 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının qısamüddətli intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, bəzi dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Axşam yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.

Havanın temperaturu gecə 6-11° isti, gündüz 14-18° isti, dağlarda gecə 3-8° isti, gündüz 8-13° isti olacaq.

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Milli Aviasiya Akademiyasında Beynəlxalq Təlim Mərkəzinin açılışında iştirak edib - FOTO

Cəmiyyət

Xəzər dənizində seysmik aktivlik artır: Güclü zəlzələ ehtimalı varmı? - Seysmoloqdan ŞƏRH

Cəmiyyət

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı ilə bağlı yayılan müzakirələrə aydınlıq gətirilib

Rəsmi

İlham Əliyev Məsud Pezeşkianı təbrik edib

Cəmiyyət

Yevlaxın bir hissəsində qaz kəsiləcək

Xəzər dənizində seysmik aktivlik artır: Güclü zəlzələ ehtimalı varmı? - Seysmoloqdan ŞƏRH

“TikTok”da təhlükəli trend Azərbaycana da çatdı: müəllimləri təhqir edənlər araşdırılır – AÇIQLAMA

Prezident təqaüdçüsü olan bacılar Oksford və Kembric universitetlərinin magistraturasına qəbul olublar

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanda deputat gizli görüşdə yaxalandı: Əri gələndə pəncərədən qaçdı

Sumqayıtda bıçaqla uşaqlara hücum edən 88 yaşlı kişi ilə bağlı müvafiq tədbirlər görülüb - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu məktəblərdə dərslər DAYANDIRILDI

Bazar gününə gözlənilən hava proqnozu

Son xəbərlər

Yevlaxın bir hissəsində qaz kəsiləcək

Bu gün, 17:56

Xəzər dənizində seysmik aktivlik artır: Güclü zəlzələ ehtimalı varmı? - Seysmoloqdan ŞƏRH

Bu gün, 17:48

İlham Əliyev Milli Aviasiya Akademiyasında Beynəlxalq Təlim Mərkəzinin açılışında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 17:38

“TikTok”da təhlükəli trend Azərbaycana da çatdı: müəllimləri təhqir edənlər araşdırılır – AÇIQLAMA

Bu gün, 17:13

Prezident təqaüdçüsü olan bacılar Oksford və Kembric universitetlərinin magistraturasına qəbul olublar

Bu gün, 17:09

9 uşaq atası iddialara aydınlıq gətirdi: “Uşağımı heç kimə verməmişəm”

Bu gün, 17:03

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:55

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı ilə bağlı yayılan müzakirələrə aydınlıq gətirilib

Bu gün, 16:25

Sabah intensiv yağıntılar gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:21

Türkiyədə zəlzələ oldu

Bu gün, 16:11

Atəşkəsə baxmayaraq gəmilər Hörmüz boğazından keçməkdən çəkinir

Bu gün, 15:53

Azərbaycan qazının Serbiyaya çatdırılması üzrə müqavilənin müddəti uzadılıb

Bu gün, 15:38

50%-ə qədər endirim və 30 dəqiqəyə çatdırılma: Wolt Market Azərbaycanda təkliflərini gücləndirir – VİDEO

Bu gün, 15:35

Küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar bu yolda sürət həddi endirilib

Bu gün, 15:33

İlham Əliyev Məsud Pezeşkianı təbrik edib

Bu gün, 15:28

Zəlzələ ilə bağlı FHN-ə müraciət olub? - AÇIQLAMA

Bu gün, 15:16

Bu Agentliyin tərkibi təsdiqlənib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 14:58

SOCAR-ın Müşahidə Şurasının tərkibində dəyişiklik olub - SƏRƏNCAM

Bu gün, 14:55

Bakıda qalmaqallı “Poniland” bağlandı, heyvanlar xilas edilərək zooparka köçürüldü - FOTO

Bu gün, 14:40

10 Avropa ölkəsindən İsrailə xəbərdarlıq: Livanın ərazi bütövlüyünə hörmət edin

Bu gün, 14:26
Bütün xəbərlər