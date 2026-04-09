 Rəis müavini təyin edilən, rütbəsi artırılan Yaşar Əməşov kimdir? - DOSYE | 1news.az
Rəis müavini təyin edilən, rütbəsi artırılan Yaşar Əməşov kimdir? - DOSYE

Qafar Ağayev15:42 - Bu gün
Rəis müavini təyin edilən, rütbəsi artırılan Yaşar Əməşov kimdir? - DOSYE

Xəbər verildiyi kimi, Yaşar Əməşov Prezidentin sərəncamları ilə Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin rəis müavini təyin edilib və ona general-mayor ali hərbi rütbəsi verilib.

1news.az xəbər verir ki, Y.Əməşov 1976-cı il noyabrın 3-də Cəlilabad rayonunda anadan olub.

1993–1997-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Riyaziyyat fakültəsində, 2004–2008-ci illərdə Beynəlxalq hüquq fakültəsində təhsil alıb.

1997-1998-ci illərdə Cəlilabadda orta məktəbdə müəllim işləyib.

1998–2000-ci illərdə Silahlı Qüvvələrin sıralarında zabit kimi həqiqi hərbi xidmət keçib.

2000–2004-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Aparatının məsləhətçisi, 2004–2006-cı illərdə böyük məsləhətçisi, 2006–2007-ci illərdə baş məsləhətçisi, 2007–2008-ci illərdə sektor müdiri, 2008–2018-ci illərdə şöbə müdirinin müavini vəzifələrində işləyib.

2018–2019-cu illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının İnnovativ inkişaf və elektron hökumət məsələləri şöbəsinin, daha sonra İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin baş məsləhətçisi olub.

2019–2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin Milli Məclislə əlaqələr sektorunun müdiri vəzifəsində çalışıb.

İnformasiya təhlükəsizliyi sahəsində elmi-pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olur və bu sahədə bir çox elmi məqalənin müəllifidir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 iyun 2022-ci il tarixli Sərəncamı ilə "Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı ilə təltif edilib.

3-cü dərəcə dövlət müşaviridir.

Azərbaycan, ingilis və rus dillərini bilir.

Evlidir, üç övladı var.

