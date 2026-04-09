ABŞ-də təyyarə qəzası: Ölənlər var

Oksana Orucova16:10 - Bu gün
ABŞ-nin Arizona ştatında kiçik təyyarənin uçuş-enmə zolağından çıxaraq alovlanması nəticəsində 2 nəfər həyatını itirib.

1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, hadisənin Marana Hava Limanında baş verdiyi bildirilir. Məlumata görə, “Piper PA-32” tipli kiçik təyyarə zolaqdan çıxaraq yanmağa başlayıb.

Rəsmi şəxslər təyyarədə olan 2 nəfərin hadisə nəticəsində həlak olduğunu açıqlayıb.

Qəza ilə bağlı ABŞ Milli Nəqliyyat Təhlükəsizliyi Şurası tərəfindən araşdırmalara başlanıldığı bildirilib.

