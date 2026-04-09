Yunanıstan 15 yaşadək uşaqlar üçün sosial medianı qadağan edir

Yunanıstan hökuməti 15 yaşadək uşaqlar üçün sosial mediaya çıxışı qadağan etməyə hazırlaşır.

1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, qərarın 1 yanvar 2027-ci ildən qüvvəyə minəcəyi açıqlanıb.
Yunanıstanın baş naziri Kiryakos Mitsotakis bildirib ki, qadağa uşaqlar arasında artan psixoloji problemlərlə bağlıdır. Onun sözlərinə görə, sosial media istifadəsi narahatlıq pozuntularının artmasına, yuxu problemlərinə və onlayn platformalara asılılığa səbəb olur.

Baş nazir qeyd edib ki, bu qərar çətin olsa da, zəruridir. “Məqsədimiz Avropa İttifaqını da bu istiqamətdə addım atmağa təşviq etməkdir. Bilirəm ki, bir çox uşaq bu qərardan narazı qalacaq. Amma bizim vəzifəmiz hamını razı salmaq deyil, düzgün qərarlar qəbul etməkdir”, – deyə o bildirib.

Mitsotakis əlavə edib ki, valideynlərlə apardığı söhbətlər zamanı uşaqların yuxu rejiminin pozulduğu, tez stresə düşdüyü və daim telefonlardan istifadə etdiyi tez-tez vurğulanır. Onun sözlərinə görə, uşaqların zehni kifayət qədər istirahət edə bilmir.

Aktual

Rəsmi

Dövlət başçısı Türkiyənin daxili işlər nazirini qəbul edib

Siyasət

Litvanın Baş naziri İlham Əliyevlə görüşü ilə bağlı paylaşım edib

Rəsmi

İlham Əliyev Litvanın Baş nazirini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

“İçərişəhər”də Qala divarlarında aşınma qeydə alındı – ərazi nəzarətə götürüldü

Dünya

Filippinlərdə Taal və Kanlaon vulkanları püskürdü

“Hizbullah” lideri Naim Qasımın müşaviri öldürüldü

İsrailin Livana hava hücumları nəticəsində 7 nəfər həlak olub

İran heyəti atəşkəsi müzakirə etmək üçün Pakistana yollanır

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

İran ABŞ-yə məxsus daha bir F-35 qırıcısını vurduğunu açıqladı – FOTO

ABŞ İranın Xarq adasına zərbələr endirib

Fidanla Əraqçi müharibənin gedişatını müzakirə edib

Trampdan İranla bağlı sərt açıqlama: “Bu gecə böyük bir sivilizasiya məhv ola bilər”

Son xəbərlər

3 ayda Azərbaycanda həyat yoldaşının soyadını qəbul edən kişilərin sayı açıqlandı

Bu gün, 13:25

Ödənişli yolda qarpız daşıyan yük maşını aşdı - FOTO

Bu gün, 13:19

Bakıda Azərbaycan və Litva Baş nazirlərinin görüşü keçirilib

Bu gün, 13:04

Azad edilmiş ərazilərdə 800-dək sakin üçün kiçik bizneslər qurulub

Bu gün, 12:58

Cümə gününə gözlənilən hava proqnozu

Bu gün, 12:49

Yasamaldakı yanğının 5 aydır ki, silinməyən izləri - “Ləmanı da itirmək istəmirəm” - VİDEO

Bu gün, 12:46

Filippinlərdə Taal və Kanlaon vulkanları püskürdü

Bu gün, 12:33

I sinfə qəbul “mygov” üzərindən olacaq

Bu gün, 12:11

Prezident: İndiyədək 400-dən çox insan mina partlayışlarında həlak olub və ya yaralanıb

Bu gün, 12:09

“Hizbullah” lideri Naim Qasımın müşaviri öldürüldü

Bu gün, 12:08

Litvanın Baş naziri İlham Əliyevlə görüşü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 12:05

“İrşad”da “Şad Günlər” fürsəti yenidən start götürür! – FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:01

Dövlət başçısı Türkiyənin daxili işlər nazirini qəbul edib

Bu gün, 11:59

İlham Əliyev Litvanın Baş nazirini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 11:50

Sumqayıtda qazdan zəhərlənən uşaqlardan 2-si evə buraxılıb

Bu gün, 11:43

Lənkəranda ağac maşının üstünə aşdı: qayınana və gəlin xəsarət aldı – FOTO

Bu gün, 11:40

“PAŞA Holding” və Dünya İqtisadi Forumu arasında Əməkdaşlıq Memorandumunun imzalanma mərasimi keçirilib - FOTO

Bu gün, 11:30

Paytaxtda mikromobillik xidmətlərinə maraq artıb - RƏQƏMLƏR

Bu gün, 11:07

Şəki və Gəncə kolleclərinə yeni rəhbər təyinatları olub

Bu gün, 10:57

Prokuror Şahin Şıxlinski və oğluna 9 il həbs cəzası istəyib

Bu gün, 10:45
Bütün xəbərlər