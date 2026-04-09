Lənkəranda ağac maşının üstünə aşdı: qayınana və gəlin xəsarət aldı – FOTO

11:40 - Bu gün
Lənkəranda ağac hərəkətdə olan avtomobilin üstünə aşıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə səhər saatlarında köhnə Ələt-Astara magistralında, Lənkəran rayonunun Parakənd kəndi ərazisində baş verib.

Astara sakini 1967-ci il təvəllüdlü Dəmir Müzəffərovun idarə etdiyi "VAZ-2107" markalı nəqliyyat vasitəsi hərəkətdə olarkən, Parakənd kəndi ərazisində yol kənarında olan ağac maşının üstünə aşıb.

Nəticədə avtomobildə olan sürücünün qızı 1988-ci il təvəllüdlü Nüşabə Müzəffərova və onun qayınanası 1960-cı il təvəllüdlü Təzəgül Babayeva müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Lənkəran xəstəxanasına hospitalizasiya olunublar.

Maşının üstünə aşan çürümüş ağac yolda hərəkətə mane olub. Ağac yoldan götürülüb və hərəkət bərpa olunub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Dövlət başçısı Türkiyənin daxili işlər nazirini qəbul edib

Siyasət

Litvanın Baş naziri İlham Əliyevlə görüşü ilə bağlı paylaşım edib

Rəsmi

İlham Əliyev Litvanın Baş nazirini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

“İçərişəhər”də Qala divarlarında aşınma qeydə alındı – ərazi nəzarətə götürüldü

Cəmiyyət

3 ayda Azərbaycanda həyat yoldaşının soyadını qəbul edən kişilərin sayı açıqlandı

Ödənişli yolda qarpız daşıyan yük maşını aşdı - FOTO

Bakıda Azərbaycan və Litva Baş nazirlərinin görüşü keçirilib

Azad edilmiş ərazilərdə 800-dək sakin üçün kiçik bizneslər qurulub

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Bu məktəblərdə dərslər DAYANDIRILDI

“Sülh Körpüsü” çərçivəsində gənclər və qadınları təmsil edən QHT nümayəndələri ilə görüş keçirildi - FOTO

Xalq artisti Yalçın Adıgözəlov vəzifəsindən azad edilməsi ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib

Yağış güclənəcək, subasma ehtimal olunur - XƏBƏRDARLIQ

3 ayda Azərbaycanda həyat yoldaşının soyadını qəbul edən kişilərin sayı açıqlandı

Bu gün, 13:25

Ödənişli yolda qarpız daşıyan yük maşını aşdı - FOTO

Bu gün, 13:19

Bakıda Azərbaycan və Litva Baş nazirlərinin görüşü keçirilib

Bu gün, 13:04

Azad edilmiş ərazilərdə 800-dək sakin üçün kiçik bizneslər qurulub

Bu gün, 12:58

Cümə gününə gözlənilən hava proqnozu

Bu gün, 12:49

Yasamaldakı yanğının 5 aydır ki, silinməyən izləri - “Ləmanı da itirmək istəmirəm” - VİDEO

Bu gün, 12:46

Filippinlərdə Taal və Kanlaon vulkanları püskürdü

Bu gün, 12:33

I sinfə qəbul “mygov” üzərindən olacaq

Bu gün, 12:11

Prezident: İndiyədək 400-dən çox insan mina partlayışlarında həlak olub və ya yaralanıb

Bu gün, 12:09

“Hizbullah” lideri Naim Qasımın müşaviri öldürüldü

Bu gün, 12:08

Litvanın Baş naziri İlham Əliyevlə görüşü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 12:05

“İrşad”da “Şad Günlər” fürsəti yenidən start götürür! – FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:01

Dövlət başçısı Türkiyənin daxili işlər nazirini qəbul edib

Bu gün, 11:59

İlham Əliyev Litvanın Baş nazirini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 11:50

Sumqayıtda qazdan zəhərlənən uşaqlardan 2-si evə buraxılıb

Bu gün, 11:43

Lənkəranda ağac maşının üstünə aşdı: qayınana və gəlin xəsarət aldı – FOTO

Bu gün, 11:40

“PAŞA Holding” və Dünya İqtisadi Forumu arasında Əməkdaşlıq Memorandumunun imzalanma mərasimi keçirilib - FOTO

Bu gün, 11:30

Paytaxtda mikromobillik xidmətlərinə maraq artıb - RƏQƏMLƏR

Bu gün, 11:07

Şəki və Gəncə kolleclərinə yeni rəhbər təyinatları olub

Bu gün, 10:57

Prokuror Şahin Şıxlinski və oğluna 9 il həbs cəzası istəyib

Bu gün, 10:45
