Sumqayıtda qazdan zəhərlənən uşaqlardan 2-si evə buraxılıb

Sumqayıt Tibb Mərkəzinin Uşaq Xəstəxanasında 2 nəfərin (kişi cinsli) müalicəsi davam etdirilir.

Bu barədə 1news.az-a TƏBİB-dən məlumat verilib.

"Dəqiqləşdirilməmiş virus meninqoensofalit diaqnozu təyin edilən 2 nəfərin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Yoluxucu xəstəliklər şöbəsində müalicəsi davam etdirilən 2 nəfərin vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilib və ambulator müalicə üçün evə buraxılıb", - məlumatda bildirilib.

Qeyd olunub ki, Respublika Pediatriya Mərkəzinin nəzdindəki Ə.F.Qarayev adına Uşaq Klinik Xəstəxanasında müalicəsi davam etdirilən və meninqoensofalit diaqnozu təyin edilən 1 nəfərin (qadın cinsli) vəziyyəti isə ağır stabil qiymətləndirilir.

Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Sumqayıt şəhəri Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində yerləşən yaşayış evində bir ailənin 6 azyaşlı övladı dəm qazından zəhərlənib. Aprelin 1-i Tibb Mərkəzinin nəzdində olan Uşaq Xəstəxanasına 6 nəfər (4 kişi, 2 qadın cinsli) hospitalizasiya olunub. Xəstəxanasına hospitalizasiya olunan 2024-cü il təvəllüdlü azyaşlının (qadın cinsli) aparılan reanimasiya tədbirlərinə baxmayaraq, 04.04.2026-cı il tarixində saat 05:10 radələrində bioloji ölüm faktı qeydə alınıb.

Xatırladaq ki, 2 yaşlı qızın dəfni zamanı uşaqların atalarının sosial şəbəkədə canlı yayımda açması ciddi tənqid olunub.

Aktual

Rəsmi

Dövlət başçısı Türkiyənin daxili işlər nazirini qəbul edib

Siyasət

Litvanın Baş naziri İlham Əliyevlə görüşü ilə bağlı paylaşım edib

Rəsmi

İlham Əliyev Litvanın Baş nazirini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

“İçərişəhər”də Qala divarlarında aşınma qeydə alındı – ərazi nəzarətə götürüldü

Cəmiyyət

3 ayda Azərbaycanda həyat yoldaşının soyadını qəbul edən kişilərin sayı açıqlandı

Ödənişli yolda qarpız daşıyan yük maşını aşdı - FOTO

Bakıda Azərbaycan və Litva Baş nazirlərinin görüşü keçirilib

Azad edilmiş ərazilərdə 800-dək sakin üçün kiçik bizneslər qurulub

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Ölkə ərazisində şimşək çaxır, yağış yağır - FAKTİKİ HAVA

Yağış güclənəcək, subasma ehtimal olunur - XƏBƏRDARLIQ

Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə İrana yola salınan 3-cü humanitar yardım sərhədə çatıb - YENİLƏNİB

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı ilə bağlı yayılan müzakirələrə aydınlıq gətirilib

Son xəbərlər

3 ayda Azərbaycanda həyat yoldaşının soyadını qəbul edən kişilərin sayı açıqlandı

Bu gün, 13:25

Ödənişli yolda qarpız daşıyan yük maşını aşdı - FOTO

Bu gün, 13:19

Bakıda Azərbaycan və Litva Baş nazirlərinin görüşü keçirilib

Bu gün, 13:04

Azad edilmiş ərazilərdə 800-dək sakin üçün kiçik bizneslər qurulub

Bu gün, 12:58

Cümə gününə gözlənilən hava proqnozu

Bu gün, 12:49

Yasamaldakı yanğının 5 aydır ki, silinməyən izləri - “Ləmanı da itirmək istəmirəm” - VİDEO

Bu gün, 12:46

Filippinlərdə Taal və Kanlaon vulkanları püskürdü

Bu gün, 12:33

I sinfə qəbul “mygov” üzərindən olacaq

Bu gün, 12:11

Prezident: İndiyədək 400-dən çox insan mina partlayışlarında həlak olub və ya yaralanıb

Bu gün, 12:09

“Hizbullah” lideri Naim Qasımın müşaviri öldürüldü

Bu gün, 12:08

Litvanın Baş naziri İlham Əliyevlə görüşü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 12:05

“İrşad”da “Şad Günlər” fürsəti yenidən start götürür! – FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:01

Dövlət başçısı Türkiyənin daxili işlər nazirini qəbul edib

Bu gün, 11:59

İlham Əliyev Litvanın Baş nazirini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 11:50

Sumqayıtda qazdan zəhərlənən uşaqlardan 2-si evə buraxılıb

Bu gün, 11:43

Lənkəranda ağac maşının üstünə aşdı: qayınana və gəlin xəsarət aldı – FOTO

Bu gün, 11:40

“PAŞA Holding” və Dünya İqtisadi Forumu arasında Əməkdaşlıq Memorandumunun imzalanma mərasimi keçirilib - FOTO

Bu gün, 11:30

Paytaxtda mikromobillik xidmətlərinə maraq artıb - RƏQƏMLƏR

Bu gün, 11:07

Şəki və Gəncə kolleclərinə yeni rəhbər təyinatları olub

Bu gün, 10:57

Prokuror Şahin Şıxlinski və oğluna 9 il həbs cəzası istəyib

Bu gün, 10:45
Bütün xəbərlər