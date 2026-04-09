Litvanın Baş naziri İlham Əliyevlə görüşü ilə bağlı paylaşım edib

Litva təhlükəsizliyin, sabitliyin və iqtisadi rifahın gücləndirilməsi məqsədilə Avropa İttifaqı–Azərbaycan əlaqələrinin daha da yaxınlaşmasını dəstəkləyir.

1news.az xəbər verir ki, bunu Litvanın Baş naziri İnqa Ruqiniene Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşü ilə bağlı "X" hesabındakı paylaşımında bildirib.

Baş nazir qonaqpərvərliyə görə, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təşəkkür edib.

Onun sözlərinə görə, Litva Azərbaycanla münasibətləri daha da inkişaf etdirmək imkanına sahib olmaqdan məmnunluq duyur:

"Litva təhlükəsizliyin, sabitliyin və iqtisadi rifahın gücləndirilməsi məqsədilə Avropa İttifaqı–Azərbaycan əlaqələrinin daha da yaxınlaşmasını dəstəkləyir və bu istiqamətdə enerji əməkdaşlığını əsas prioritetlərdən biri hesab edir. Artan qeyri-sabitlik və Rusiyanın Ukraynaya qarşı davam edən müharibəsi şəraitində ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq daha da vacibdir".

Baş nazir qeyd edib ki, Litva Azərbaycanla Ermənistan arasında davamlı sülhə nail olunması istiqamətində səyləri qətiyyətlə dəstəkləyir, əldə olunan irəliləyişi alqışlayır və regionda sabitliyin davam etdirilməsinin tərəfdarıdır.

Dövlət başçısı Türkiyənin daxili işlər nazirini qəbul edib

İlham Əliyev Litvanın Baş nazirini qəbul edib - FOTO

“İçərişəhər”də Qala divarlarında aşınma qeydə alındı – ərazi nəzarətə götürüldü

Prezident: İndiyədək 400-dən çox insan mina partlayışlarında həlak olub və ya yaralanıb

Nigar Məmmədova: Atəşkəsdən sonra İranı təbrik edən ilk lider Azərbaycan Prezidenti oldu

Ceyhun Bayramovla Yermek Koşerbayev arasında təkbətək görüş keçirilir - YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Əli Əsədov leysan yağışların vurduğu zərərlə bağlı tapşırıqlar verib

Azərbaycan XİN ABŞ və İran arasında elan edilmiş atəşkəsi alqışlayır

Azərbaycan Prezidenti: Nəqliyyat dəhlizlərinin genişləndirilməsi istiqamətində işlər aparılır

Mehriban Əliyeva Tbilisidə Mirzə Fətəli Axundzadə adına Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyi ilə tanış olub - FOTO

3 ayda Azərbaycanda həyat yoldaşının soyadını qəbul edən kişilərin sayı açıqlandı

Bu gün, 13:25

Ödənişli yolda qarpız daşıyan yük maşını aşdı - FOTO

Bu gün, 13:19

Bakıda Azərbaycan və Litva Baş nazirlərinin görüşü keçirilib

Bu gün, 13:04

Azad edilmiş ərazilərdə 800-dək sakin üçün kiçik bizneslər qurulub

Bu gün, 12:58

Cümə gününə gözlənilən hava proqnozu

Bu gün, 12:49

Yasamaldakı yanğının 5 aydır ki, silinməyən izləri - “Ləmanı da itirmək istəmirəm” - VİDEO

Bu gün, 12:46

Filippinlərdə Taal və Kanlaon vulkanları püskürdü

Bu gün, 12:33

I sinfə qəbul “mygov” üzərindən olacaq

Bu gün, 12:11

Prezident: İndiyədək 400-dən çox insan mina partlayışlarında həlak olub və ya yaralanıb

Bu gün, 12:09

“Hizbullah” lideri Naim Qasımın müşaviri öldürüldü

Bu gün, 12:08

Litvanın Baş naziri İlham Əliyevlə görüşü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 12:05

“İrşad”da “Şad Günlər” fürsəti yenidən start götürür! – FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:01

Dövlət başçısı Türkiyənin daxili işlər nazirini qəbul edib

Bu gün, 11:59

İlham Əliyev Litvanın Baş nazirini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 11:50

Sumqayıtda qazdan zəhərlənən uşaqlardan 2-si evə buraxılıb

Bu gün, 11:43

Lənkəranda ağac maşının üstünə aşdı: qayınana və gəlin xəsarət aldı – FOTO

Bu gün, 11:40

“PAŞA Holding” və Dünya İqtisadi Forumu arasında Əməkdaşlıq Memorandumunun imzalanma mərasimi keçirilib - FOTO

Bu gün, 11:30

Paytaxtda mikromobillik xidmətlərinə maraq artıb - RƏQƏMLƏR

Bu gün, 11:07

Şəki və Gəncə kolleclərinə yeni rəhbər təyinatları olub

Bu gün, 10:57

Prokuror Şahin Şıxlinski və oğluna 9 il həbs cəzası istəyib

Bu gün, 10:45
Bütün xəbərlər