Bozdağ-Güzdək palçıq vulkanı püskürüb

Qafar Ağayev13:05 - Bu gün
Bozdağ-Güzdək palçıq vulkanı püskürüb

Dünən Abşeron yarımadasında yerləşən “Bozdağ-Güzdək” palçıq vulkanında növbəti püskürmə qeydə alınıb.

1news.az xəbər verir ki, püskürmə AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin rəqəmsal stansiyaları tərəfindən qeydə alınıb.

Püskürmə yerli vaxtla saat 22:26-da başlayıb və altı dəqiqə davam edib. Püskürmə bir faza ilə xarakterizə olunub. Palçıq vulkanlarının monitorinqi stansiyalarının məlumatlarına əsasən Bozdağ-Güzdək palçıq vulkanda ocağın dərinliyi 3.0 kilometr, püskürməyin davamlılığı 6 dəq, ayrılan enerjisi isə - 6.32*106 Coul təyin edilib.

Aktual

Cəmiyyət

Qəbələdə Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin dəyirmi masası başladı - FOTO - VİDEO

Cəmiyyət

Qarabağ Dirçəliş Fondu Azərbaycanın 100 ən böyük vergi ödəyicisi sırasında yer alıb

Cəmiyyət

Agentlik: Azərbaycan ərazisindən Körfəz ölkələri istiqamətində raketlərin buraxılması xəbəri dezinformasiyadır

Rəsmi

Prezident MİDA-nın bir qrup əməkdaşını təltif edib

Cəmiyyət

Taksi xidmətindən istifadə edərkən nələrə diqqət yetirməlisiniz?

Hazırda Bakıda tıxac olan yollar - SİYAHI

Litvanın Baş naziri İnqa Ruqiniene Heydər Əliyev Mərkəzində olub

XTQ-nin bölmələrində inspeksiya yoxlamaları keçirilib

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Qızıl-zinət əşyalarının satışı adı ilə 317 min manatlıq dələduzluq edən iki nəfər saxlanılıb

Ölkə ərazisində şimşək çaxır, yağış yağır - FAKTİKİ HAVA

Bu məktəblərdə dərslər DAYANDIRILDI

“Sülh körpüsü” çərçivəsində növbəti görüş ekoloqlarla keçirilib - FOTO

Son xəbərlər

Taksi xidmətindən istifadə edərkən nələrə diqqət yetirməlisiniz?

Bu gün, 18:46

Hazırda Bakıda tıxac olan yollar - SİYAHI

Bu gün, 17:51

Litvanın Baş naziri İnqa Ruqiniene Heydər Əliyev Mərkəzində olub

Bu gün, 17:47

XTQ-nin bölmələrində inspeksiya yoxlamaları keçirilib

Bu gün, 17:44

“Qaçqınkom” Laçından olan qardaşların ittihamlarına cavab verdi

Bu gün, 17:40

Baş nazirin rəhbərliyi ilə İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib

Bu gün, 17:29

Qarabağ Dirçəliş Fondu Azərbaycanın 100 ən böyük vergi ödəyicisi sırasında yer alıb

Bu gün, 17:19

Qaradağda 42 kq narkotik dövriyyədən çıxarılıb - VİDEO

Bu gün, 17:15

Nazir oğlunun 12 milyonunu mənimsəməkdə ittiham olunan iş adamı azadlığa buraxılıb

Bu gün, 16:59

Hərbi polisin yaradılmasının 34-cü ildönümü qeyd edilib

Bu gün, 16:58

Sabahdan bəzi yerlərdə intensiv yağış yağacaq, çaylardan sel keçəcək

Bu gün, 16:55

Qəbələdə Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin dəyirmi masası başladı - FOTO - VİDEO

Bu gün, 16:28

Daha bir kəsişmədə “sarı tor” nişanlanma xətləri təşkil edilib

Bu gün, 16:09

Agentlik: Azərbaycan ərazisindən Körfəz ölkələri istiqamətində raketlərin buraxılması xəbəri dezinformasiyadır

Bu gün, 15:33

Müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsi başlayır

Bu gün, 15:31

Prezident MİDA-nın bir qrup əməkdaşını təltif edib

Bu gün, 15:14

Kollektor üstündə tikilən evlər: 8 tikili zədəli zonada - VİDEO

Bu gün, 15:11

Məktəbəhazırlıq qrupları üzrə şagird yerdəyişməsi dayandırılır

Bu gün, 14:52

Pataxtda subasma mənzil bazarına necə təsir edəcək? - Ekspertdən AÇIQLAMA

Bu gün, 14:35

Sahibə Qafarova Milli Məclisin komandasını TÜRKPA futbol turnirində uğurlu iştirakla bağlı təbrik edib

Bu gün, 14:19
Bütün xəbərlər