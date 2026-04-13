AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,05 % azalaraq 1,9867 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,69 % artaraq 2,2082 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1,7
|EUR
|1,9867
|AUD
|1,1964
|BYN
|0,5759
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1142
|CZK
|0,0815
|CNY
|0,2488
|DKK
|0,2659
|GEL
|0,6314
|HKD
|0,217
|INR
|0,0182
|GBP
|2,2789
|SEK
|0,1822
|CHF
|2,1463
|ILS
|0,5567
|CAD
|1,2266
|KWD
|5,5031
|KZT
|0,3589
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5404
|MDL
|0,0987
|NOK
|0,1783
|UZS
|0,014
|PKR
|0,6087
|PLN
|0,4669
|RON
|0,3904
|RUB
|2,2082
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3322
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3292
|TRY
|0,038
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0391
|JPY
|1,0643
|NZD
|0,9903
|XAU
|8030,868
|XAG
|126,6951
|XPT
|3486,539
|XPD
|2610,554
96