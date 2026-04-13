 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

09:06 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,05 % azalaraq 1,9867 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,69 % artaraq 2,2082 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9867
AUD 1,1964
BYN 0,5759
AED 0,4628
KRW 0,1142
CZK 0,0815
CNY 0,2488
DKK 0,2659
GEL 0,6314
HKD 0,217
INR 0,0182
GBP 2,2789
SEK 0,1822
CHF 2,1463
ILS 0,5567
CAD 1,2266
KWD 5,5031
KZT 0,3589
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5404
MDL 0,0987
NOK 0,1783
UZS 0,014
PKR 0,6087
PLN 0,4669
RON 0,3904
RUB 2,2082
RSD 0,017
SGD 1,3322
SAR 0,453
xdr 2,3292
TRY 0,038
TMT 0,4857
UAH 0,0391
JPY 1,0643
NZD 0,9903
XAU 8030,868
XAG 126,6951
XPT 3486,539
XPD 2610,554
Paylaş:
96

