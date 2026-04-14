İranla müharibədə İsraildə 35 nəfər ölüb, 8 mindən çox yaralı var
ABŞ və İsrailin 28 fevralda İrana hücumları ilə başlayan müharibədə 35 israilli həyatını itirib, 8 mindən çox insan yaralanıb.
1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Təl-Əviv Universitetinə bağlı Milli Təhlükəsizlik Araşdırmaları İnstitutunun məlumatına görə, İran münaqişə ərzində İsrailə 640-dan çox raket və ən azı 765 pilotsuz uçuş aparatı ilə zərbələr endirib.
Bildirilib ki, müharibə başlayandan bəri 6300-dən çox israilli evlərindən təxliyə olunub. Ən çox təxliyə Təl-Əvivdə qeydə alınıb.
Məlumatda qeyd olunur ki, 8 apreldən etibarən əldə olunan müvəqqəti atəşkəs fonunda İran raket hücumlarını dayandırıb, lakin “Hizbullah” Livan ərazisindən hücumları davam etdirir.
Aprelin 11-də Pakistan’da keçirilən danışıqlarda isə tərəflər daimi atəşkəsə nail ola bilməyib. İran tərəfi bunu ABŞ-nin “həddindən artıq tələbləri” ilə izah edib.