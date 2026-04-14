 İranla müharibədə İsraildə 35 nəfər ölüb, 8 mindən çox yaralı var | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

İranla müharibədə İsraildə 35 nəfər ölüb, 8 mindən çox yaralı var

Oksana Orucova16:45 - Bu gün
ABŞ və İsrailin 28 fevralda İrana hücumları ilə başlayan müharibədə 35 israilli həyatını itirib, 8 mindən çox insan yaralanıb.

1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Təl-Əviv Universitetinə bağlı Milli Təhlükəsizlik Araşdırmaları İnstitutunun məlumatına görə, İran münaqişə ərzində İsrailə 640-dan çox raket və ən azı 765 pilotsuz uçuş aparatı ilə zərbələr endirib.

Bildirilib ki, müharibə başlayandan bəri 6300-dən çox israilli evlərindən təxliyə olunub. Ən çox təxliyə Təl-Əvivdə qeydə alınıb.

Məlumatda qeyd olunur ki, 8 apreldən etibarən əldə olunan müvəqqəti atəşkəs fonunda İran raket hücumlarını dayandırıb, lakin “Hizbullah” Livan ərazisindən hücumları davam etdirir.

Aprelin 11-də Pakistan’da keçirilən danışıqlarda isə tərəflər daimi atəşkəsə nail ola bilməyib. İran tərəfi bunu ABŞ-nin “həddindən artıq tələbləri” ilə izah edib.

Paylaş:
232

Aktual

Rəsmi

Azərbaycanda ödənişli avtomagistrallarda maksimum sürət həddi təsdiqləndi

Cəmiyyət

Anar Bayramov TƏBİB-in İcraçı direktoru təyin edilib - DOSYE

Siyasət

İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib

Mövqe

Bakı küçələrində inklüzivlik: Avtobuslar müasir, yollar isə problemli – ŞƏRH - FOTO

Dünya

Türkiyədə zəlzələ oldu

İranla müharibədə İsraildə 35 nəfər ölüb, 8 mindən çox yaralı var

Gürcüstanda qumar qaydalarının pozulması ilə bağlı cərimələr kəskin artırılır

Qəzza zolağında İsrail hücumlarında ölənlərin sayı 72 mini keçd

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Məşhur aktrisanın ölkədən çıxışına qadağa qoyuldu

Pezeşkian: Atəşkəs İran üçün böyük nailiyyətdir

Melaniya Tramp: “Mən heç vaxt Epşteynin təyyarəsində uçmamışam” - FOTO

ABŞ-də təyyarə qəzası: Ölənlər var

Son xəbərlər

Anar Bayramov TƏBİB-in İcraçı direktoru təyin edilib - DOSYE

Bu gün, 20:16

Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlandı

Bu gün, 17:57

İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib

Bu gün, 17:50

Nikahların sayı azalıb

Bu gün, 17:45

Azərbaycanda ödənişli avtomagistrallarda maksimum sürət həddi təsdiqləndi

Bu gün, 17:36

Sahibə Qafarova Türkiyədə işgüzar səfərdədir

Bu gün, 17:31

Bakıda binada partlayış - ölən və xəsarət alanlar var

Bu gün, 17:25

Bakı küçələrində inklüzivlik: Avtobuslar müasir, yollar isə problemli – ŞƏRH - FOTO

Bu gün, 17:17

Türkiyədə zəlzələ oldu

Bu gün, 17:09

Yelo Bank ilk rübdə faiz gəlirlərini 25% artırıb

Bu gün, 17:02

İranla müharibədə İsraildə 35 nəfər ölüb, 8 mindən çox yaralı var

Bu gün, 16:45

Dövlət Başçısı Esvatininin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:33

Prezident Kolumbiyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:32

İlham Əliyev Somalinin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:30

Azərbaycanda daşınmaz əmlakın sığortasında yeni yanaşma tətbiq olunacaq

Bu gün, 16:25

Taksilərin sığorta haqqı niyə artırıldı? – AMB-dən izah

Bu gün, 16:15

Yaxın Şərqdəki proseslər Azərbaycanda inflyasiyaya necə təsir edir? – AMB rəsmisi açıqladı

Bu gün, 16:12

Gürcüstanda qumar qaydalarının pozulması ilə bağlı cərimələr kəskin artırılır

Bu gün, 16:10

Taksi sahəsində YENİ QƏRAR: Haqlar artırıldı

Bu gün, 15:49

Azərbaycanda maliyyə sektorunun aktivlərində artım qeydə alınıb

Bu gün, 15:30
Bütün xəbərlər