İsveçrə XİN-nin nümayəndə heyəti Azərbaycana gəlib
İsveçrə Xarici İşlər Federal Departamentinin Avrasiya Bölməsinin rəhbəri və Dövlət Katibinin müavini Pyer-İv Fuksun başçılıq etdiyi İsveçrə nümayəndə heyəti ikitərəfli siyasi məsləhətləşmələr aparmaq məqsədilə Azərbaycanda səfərdədir.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə İsveçin Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, nümayəndə heyəti Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edərək ehtiramını bildirib və Əbədi Məşəl abidəsi önünə əklil qoyub.
