Azərbaycan Tibb Universitetinə yeni mətbuat katibi təyin olunub
Həqiqət İsabalayeva Azərbaycan Tibb Universitetinin (ATU) İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinə müdir təyin olunub.
1news.az ATU-ya istinadla xəbər verir ki, bu barədə universitetin rektoru, professor Gəray Gəraybəyli əmr imzalayıb.
Əmək fəaliyyətinə jurnalist olaraq, müxtəlif dövri mətbuat orqanlarında başlayan Həqiqət İsabalayeva bir müddət “Kaspi” Gündəlik ictimai-siyasi qəzetində calışıb.
Daha sonra bir cox dövlət qurumlarında, o cümlədən Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsində (məsul katib), Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyində (redaktor), Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyində (Maarifləndirmə şöbəsinin müdiri) fəaliyyət göstərib. Təyinata qədər sonuncu iş yeri Bakı Mühəndislik Universiteti olub.