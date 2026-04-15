Azərbaycan Tibb Universitetinə yeni mətbuat katibi təyin olunub

Qafar Ağayev15:57 - Bu gün
Həqiqət İsabalayeva Azərbaycan Tibb Universitetinin (ATU) İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinə müdir təyin olunub.

1news.az ATU-ya istinadla xəbər verir ki, bu barədə universitetin rektoru, professor Gəray Gəraybəyli əmr imzalayıb.

Əmək fəaliyyətinə jurnalist olaraq, müxtəlif dövri mətbuat orqanlarında başlayan Həqiqət İsabalayeva bir müddət “Kaspi” Gündəlik ictimai-siyasi qəzetində calışıb.

Daha sonra bir cox dövlət qurumlarında, o cümlədən Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsində (məsul katib), Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyində (redaktor), Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyində (Maarifləndirmə şöbəsinin müdiri) fəaliyyət göstərib. Təyinata qədər sonuncu iş yeri Bakı Mühəndislik Universiteti olub.

Aktual

Siyasət

Rusiya AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasına görə kompensasiya ödəyəcək

Cəmiyyət

Meteoroloji xidmət: Abşeron yarımadasında dolu nadir hallarda baş verir

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

İqtisadiyyat

AMB mart üzrə bankların şikayət indeksini açıqladı: gözlənilməz dəyişikliklər və tənzimləyicinin ehtiyatlı “siqnalı”

Cəmiyyət

Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyindəki körpələr evinin işçilərinin maaşları artırılıb

Ceyhun Bayramov Rumıniya XİN rəhbəri ilə telefonla danışıb

Həsən Əliyev küçəsinin Tbilisi prospekti ilə kəsişməsi ilk dəfə svetoforlarla tənzimlənəcək - VİDEO

Qobustan qoruğunda yeni qayaüstü təsvirlər aşkar olunub - FOTO

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

“İrşad”da “Şad Günlər” fürsəti yenidən start götürür! – FOTO - VİDEO

Keşlədə çökən kollektorun qəzalı hissəsi dəyişdirilir - FOTO - VİDEO

Avant qeyri yaşayış sahələri satışa çıxarıldı, 3000 ailəlik nəhəng kompleksdə biznes qurmaq imkanları! - FOTO

Qəbələdə Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin dəyirmi masası başladı - FOTO - VİDEO

Son xəbərlər

Kahramanmaraşda məktəbə hücum edənin atası saxlanılıb

Bu gün, 17:58

Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyindəki körpələr evinin işçilərinin maaşları artırılıb

Bu gün, 17:50

Azərbaycan ABŞ ilə enerji dəhlizlərini müzakirə edib

Bu gün, 17:44

Ceyhun Bayramov Rumıniya XİN rəhbəri ilə telefonla danışıb

Bu gün, 17:38

Həsən Əliyev küçəsinin Tbilisi prospekti ilə kəsişməsi ilk dəfə svetoforlarla tənzimlənəcək - VİDEO

Bu gün, 17:33

Qobustan qoruğunda yeni qayaüstü təsvirlər aşkar olunub - FOTO

Bu gün, 17:11

Nazirlər Kabinetinin silah ixracına nəzarət sahəsində səlahiyyəti ləğv edilib

Bu gün, 17:05

ƏÜO müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət keçmək istəyənlərin qəbulunu elan edir

Bu gün, 17:01

Sabah avtomobil yollarında görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bu gün, 16:55

Tramp: Çin İrana silah göndərməyəcək

Bu gün, 16:47

Yaponiyada tədqiqatçılar üçün təqaüd proqramı elan olunub

Bu gün, 16:43

Qış parkının yaxınlığında evdə baş verən yanğın söndürülüb - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:42

Sabirabadda 5 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

Bu gün, 16:27

DİQQƏT - Uşaqlara bu adların qoyulması qadağan edilir

Bu gün, 16:22

Türkiyədə daha bir məktəbə silahlı hücum: silahlı şəxs intihar edib – YENİLƏNİB

Bu gün, 16:19

Rusiya AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasına görə kompensasiya ödəyəcək

Bu gün, 16:14

İran: ABŞ mühasirəsi olarsa, bölgədə ixrac dayandırılacaq

Bu gün, 16:09

“Anadolu Ankası – 2026” təlimində növbəti mərhələnin tapşırıqları uğurla icra olunub - VİDEO

Bu gün, 16:03

Azərbaycan Tibb Universitetinə yeni mətbuat katibi təyin olunub

Bu gün, 15:57

Ziraat Bank Azərbaycan-ın problemli kreditləri 2 dəfədən çox artıb

Bu gün, 15:50
Bütün xəbərlər