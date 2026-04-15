 “Anadolu Ankası – 2026” təlimində növbəti mərhələnin tapşırıqları uğurla icra olunub - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

“Anadolu Ankası – 2026” təlimində növbəti mərhələnin tapşırıqları uğurla icra olunub - VİDEO

Qafar Ağayev16:03 - Bu gün
“Anadolu Ankası – 2026” təlimində növbəti mərhələnin tapşırıqları uğurla icra olunub - VİDEO

Qardaş Türkiyə Respublikasının Konya şəhərində keçirilən “Anadolu Ankası – 2026” (“Anatolian Phoenix – 2026”) beynəlxalq axtarış-xilasetmə təlimində növbəti mərhələnin tapşırıqları uğurla yerinə yetirilib.

1news.az xəbər verir ki, təlimdə SU-25 və F-16 təyyarələri, eləcə də T-70 helikopterləri ilə şərti düşmən ərazisində qəzaya uğramış hava gəmisinin ekipaj üzvlərinin axtarışı və xilas edilməsi məqsədilə havada üstünlüyün əldə olunması, eləcə də hava dəstəyinin təmin edilməsi üzrə taktiki tapşırıqlar icra edilib.

Əməliyyat zamanı hava dəstəyi yüksək koordinasiya ilə həyata keçirilib, təlim bölgəsində risklərin minimuma endirilməsi və xilasetmə fəaliyyətlərinin effektivliyinin artırılması təmin olunub.

Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin (HHQ) pilotları verilmiş tapşırıqları peşəkarlıqla yerinə yetirərək təlimin məqsədlərinə nail olunmasında əhəmiyyətli nəticələr göstəriblər.

Qeyd edək ki, beynəlxalq axtarış-xilasetmə təlimində ölkəmizi HHQ-nin pilotları, paraşüt-desant və axtarış-xilasetmə xidmətinin mütəxəssisləri, aviayönləndiricilər, həmçinin texniki heyət və aviasiya vasitələri təmsil edir.

Paylaş:
184

Aktual

Siyasət

Rusiya AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasına görə kompensasiya ödəyəcək

Cəmiyyət

Meteoroloji xidmət: Abşeron yarımadasında dolu nadir hallarda baş verir

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

İqtisadiyyat

AMB mart üzrə bankların şikayət indeksini açıqladı: gözlənilməz dəyişikliklər və tənzimləyicinin ehtiyatlı “siqnalı”

Cəmiyyət

Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyindəki körpələr evinin işçilərinin maaşları artırılıb

Ceyhun Bayramov Rumıniya XİN rəhbəri ilə telefonla danışıb

Həsən Əliyev küçəsinin Tbilisi prospekti ilə kəsişməsi ilk dəfə svetoforlarla tənzimlənəcək - VİDEO

Qobustan qoruğunda yeni qayaüstü təsvirlər aşkar olunub - FOTO

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Keşlədə çökən kollektorun qəzalı hissəsi dəyişdirilir - FOTO - VİDEO

Rəis müavini təyin edilən, rütbəsi artırılan Yaşar Əməşov kimdir? - DOSYE

Bulvarda yaşıllığa ziyan vuran 10 nəfər müəyyən edilib polisə çağırıldı – VİDEO

“İrşad”da “Şad Günlər” fürsəti yenidən start götürür! – FOTO - VİDEO

Son xəbərlər

Kahramanmaraşda məktəbə hücum edənin atası saxlanılıb

Bu gün, 17:58

Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyindəki körpələr evinin işçilərinin maaşları artırılıb

Bu gün, 17:50

Azərbaycan ABŞ ilə enerji dəhlizlərini müzakirə edib

Bu gün, 17:44

Ceyhun Bayramov Rumıniya XİN rəhbəri ilə telefonla danışıb

Bu gün, 17:38

Həsən Əliyev küçəsinin Tbilisi prospekti ilə kəsişməsi ilk dəfə svetoforlarla tənzimlənəcək - VİDEO

Bu gün, 17:33

Qobustan qoruğunda yeni qayaüstü təsvirlər aşkar olunub - FOTO

Bu gün, 17:11

Nazirlər Kabinetinin silah ixracına nəzarət sahəsində səlahiyyəti ləğv edilib

Bu gün, 17:05

ƏÜO müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət keçmək istəyənlərin qəbulunu elan edir

Bu gün, 17:01

Sabah avtomobil yollarında görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bu gün, 16:55

Tramp: Çin İrana silah göndərməyəcək

Bu gün, 16:47

Yaponiyada tədqiqatçılar üçün təqaüd proqramı elan olunub

Bu gün, 16:43

Qış parkının yaxınlığında evdə baş verən yanğın söndürülüb - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:42

Sabirabadda 5 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

Bu gün, 16:27

DİQQƏT - Uşaqlara bu adların qoyulması qadağan edilir

Bu gün, 16:22

Türkiyədə daha bir məktəbə silahlı hücum: silahlı şəxs intihar edib – YENİLƏNİB

Bu gün, 16:19

Rusiya AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasına görə kompensasiya ödəyəcək

Bu gün, 16:14

İran: ABŞ mühasirəsi olarsa, bölgədə ixrac dayandırılacaq

Bu gün, 16:09

“Anadolu Ankası – 2026” təlimində növbəti mərhələnin tapşırıqları uğurla icra olunub - VİDEO

Bu gün, 16:03

Azərbaycan Tibb Universitetinə yeni mətbuat katibi təyin olunub

Bu gün, 15:57

Ziraat Bank Azərbaycan-ın problemli kreditləri 2 dəfədən çox artıb

Bu gün, 15:50
Bütün xəbərlər