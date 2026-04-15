Tramp: Çin İrana silah göndərməyəcək

Oksana Orucova16:47 - Bu gün
ABŞ Prezidenti Donald Trump sosial media hesabında paylaşdığı açıqlamada Çinin İrana silah göndərməməyə razılaşdığını bildirib.

1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Tramp qeyd edib ki, Çin Hörmüz Boğazının açıq saxlanılmasından məmnundur və bu addımın həm Çin, həm də dünya üçün atıldığını vurğulayıb. Tramp əlavə edib ki, bu cür vəziyyət bir daha təkrarlanmayacaq.

ABŞ prezidenti həmçinin bildirib ki, yaxın həftələrdə Çinə səfəri zamanı ölkə rəhbəri Xi Jinping ilə görüşəcək və iki ölkə arasında əməkdaşlıq yüksək səviyyədə davam edir.

Paylaşımının sonunda Tramp ABŞ-nin hərbi gücünə də toxunaraq, müharibənin arzuolunan olmadığını, lakin zərurət yaranacağı təqdirdə ölkəsinin bu sahədə çox güclü olduğunu vurğulayıb.

Aktual

Siyasət

Rusiya AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasına görə kompensasiya ödəyəcək

Cəmiyyət

Meteoroloji xidmət: Abşeron yarımadasında dolu nadir hallarda baş verir

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

İqtisadiyyat

AMB mart üzrə bankların şikayət indeksini açıqladı: gözlənilməz dəyişikliklər və tənzimləyicinin ehtiyatlı “siqnalı”

Dünya

Kahramanmaraşda məktəbə hücum edənin atası saxlanılıb

Tramp: Çin İrana silah göndərməyəcək

DİQQƏT - Uşaqlara bu adların qoyulması qadağan edilir

Türkiyədə daha bir məktəbə silahlı hücum: silahlı şəxs intihar edib – YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Uqanda prezidentinin oğlu İranı, təhdid edirTürkiyədən milyard və gözəl gəlin tələb edir və

Pakistan və İran nümayəndə heyətləri danışıqlar aparır

ABŞ-də təyyarə qəzası: Ölənlər var

Netanyahu İspaniyanı Qəzza üzrə koordinasiya mərkəzindən kənarlaşdırdı, Madridi 'düşmənçilik'də ittiham etdi

Son xəbərlər

Kahramanmaraşda məktəbə hücum edənin atası saxlanılıb

Bu gün, 17:58

Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyindəki körpələr evinin işçilərinin maaşları artırılıb

Bu gün, 17:50

Azərbaycan ABŞ ilə enerji dəhlizlərini müzakirə edib

Bu gün, 17:44

Ceyhun Bayramov Rumıniya XİN rəhbəri ilə telefonla danışıb

Bu gün, 17:38

Həsən Əliyev küçəsinin Tbilisi prospekti ilə kəsişməsi ilk dəfə svetoforlarla tənzimlənəcək - VİDEO

Bu gün, 17:33

Qobustan qoruğunda yeni qayaüstü təsvirlər aşkar olunub - FOTO

Bu gün, 17:11

Nazirlər Kabinetinin silah ixracına nəzarət sahəsində səlahiyyəti ləğv edilib

Bu gün, 17:05

ƏÜO müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət keçmək istəyənlərin qəbulunu elan edir

Bu gün, 17:01

Sabah avtomobil yollarında görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bu gün, 16:55

Tramp: Çin İrana silah göndərməyəcək

Bu gün, 16:47

Yaponiyada tədqiqatçılar üçün təqaüd proqramı elan olunub

Bu gün, 16:43

Qış parkının yaxınlığında evdə baş verən yanğın söndürülüb - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:42

Sabirabadda 5 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

Bu gün, 16:27

DİQQƏT - Uşaqlara bu adların qoyulması qadağan edilir

Bu gün, 16:22

Türkiyədə daha bir məktəbə silahlı hücum: silahlı şəxs intihar edib – YENİLƏNİB

Bu gün, 16:19

Rusiya AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasına görə kompensasiya ödəyəcək

Bu gün, 16:14

İran: ABŞ mühasirəsi olarsa, bölgədə ixrac dayandırılacaq

Bu gün, 16:09

“Anadolu Ankası – 2026” təlimində növbəti mərhələnin tapşırıqları uğurla icra olunub - VİDEO

Bu gün, 16:03

Azərbaycan Tibb Universitetinə yeni mətbuat katibi təyin olunub

Bu gün, 15:57

Ziraat Bank Azərbaycan-ın problemli kreditləri 2 dəfədən çox artıb

Bu gün, 15:50
Bütün xəbərlər