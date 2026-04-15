Tramp: Çin İrana silah göndərməyəcək
ABŞ Prezidenti Donald Trump sosial media hesabında paylaşdığı açıqlamada Çinin İrana silah göndərməməyə razılaşdığını bildirib.
1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Tramp qeyd edib ki, Çin Hörmüz Boğazının açıq saxlanılmasından məmnundur və bu addımın həm Çin, həm də dünya üçün atıldığını vurğulayıb. Tramp əlavə edib ki, bu cür vəziyyət bir daha təkrarlanmayacaq.
ABŞ prezidenti həmçinin bildirib ki, yaxın həftələrdə Çinə səfəri zamanı ölkə rəhbəri Xi Jinping ilə görüşəcək və iki ölkə arasında əməkdaşlıq yüksək səviyyədə davam edir.
Paylaşımının sonunda Tramp ABŞ-nin hərbi gücünə də toxunaraq, müharibənin arzuolunan olmadığını, lakin zərurət yaranacağı təqdirdə ölkəsinin bu sahədə çox güclü olduğunu vurğulayıb.