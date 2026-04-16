“Teleradio”ya yeni rəhbər təyin edilib
“Radio-Televiziya Yayımı və Peyk Kommunikasiyası” MMC-nin (Teleradio) rəhbəri dəyişib.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, qurumda baş direktorunun müavini və baş direktor vəzifələrini müvəqqəti icra edən Teymur Əsgərzadə vəzifəsindən azad edilib.
Onun yerinə bu vəzifə Əlibaba Əliyevə həvalə olunub.
Qeyd edək ki, Ə.Əliyev eyni zamanda, Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinqinin (AZCON) Kommunikasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin direktorudur.
T.Əsgərzadə isə bu vəzifəyə ötən ilin yanvar ayında təyin edilmişdi.
