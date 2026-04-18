 Yol polisi gözlənilən hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

Yol polisi gözlənilən hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, həftəsonu paytaxtda və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında havanın küləkli olacağı, yağış yağacağı gözlənilir.

Qeyd edilən əlverişsiz hava yol hərəkəti təhlükəsizliyi baxımından sürücülərdən daha diqqətli olmağı tələb edir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əlverişsiz havada yollardakı vəziyyətlə bağlı sürücülərə müraciətində qeyd olunub.

Bildirilib ki, xüsusilə, gecə və səhər saatlarında ehtimal edilən dumanlı, çiskinli havanın görünüş məsafəsini əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırdığını, həmçinin küləyin doğura biləcəyi fəsadlara qarşı qabaqlayıcı tədbirlərin əhəmiyyətini nəzərə alaraq, sürücülər, ələlxüsus yükdaşıma fəaliyyəti göstərən fiziki və hüquqi şəxslər zəruri ehtiyat tədbirləri görməli, təhlükəsizlik qaydalarına qeyd-şərtsiz əməl olunmalıdır.

"Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi həftəsonu xüsusilə, respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarında hərəkət intensivliyinin artacağını bir daha diqqətə çatdırmaqla yanaşı, bölgələrə səfər edəcək sürücülərə yağışlı havalarda daha məsuliyyətli olmağı, sürət həddini aşmamağı, avtomobillərinin sazslığından əmin olmağı, mümkün qədər günün işıqlı vaxtı yol çıxmağı tövsiyə edir", - müraciətdə vurğulanıb.

Paylaş:
140

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyevin Türkiyəyə işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edilib

Siyasət

Azərbaycanın xarici işlər naziri NATO rəsmisi ilə enerji təhlükəsizliyi və regional prosesləri müzakirə edib

Siyasət

Ceyhun Bayramov ilə ruandalı həmkarı arasında görüş baş tutub

Siyasət

Ceyhun Bayramov ilə yəmənli həmkarı arasında görüş keçirilib

İqtisadiyyat

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüşün bahalaşması davam edir

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Azərbaycan neftinin qiyməti yenidən artıb

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 93 %-dən çox artıb

AMB mart üzrə bankların şikayət indeksini açıqladı: gözlənilməz dəyişikliklər və tənzimləyicinin ehtiyatlı “siqnalı”

AFB Bank: diaqnoz və “bank-eksperiment” üçün 3 ssenari

Ötən il Gürcüstandan Azərbaycana 66 milyon dollar vəsait köçürülüb

Son xəbərlər

Bakıda növbəti iməcilik: küçələr yuyulub, yaşıllıqlara qulluq göstərilib - FOTO

Bu gün, 14:38

Azərbaycanın xarici işlər naziri NATO rəsmisi ilə enerji təhlükəsizliyi və regional prosesləri müzakirə edib

Bu gün, 14:15

Ceyhun Bayramov ilə ruandalı həmkarı arasında görüş baş tutub

Bu gün, 13:55

Şəmkirdə məktəbdə yanğın olub, şagirdlər təxliyə edilib - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 13:32

Ceyhun Bayramov ilə yəmənli həmkarı arasında görüş keçirilib

Bu gün, 13:09

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüşün bahalaşması davam edir

Bu gün, 12:55

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:39

Bakıda yeni doğulan körpənin beyninə qan sızıb

Bu gün, 12:26

İlham Əliyevin Türkiyəyə işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edilib

Bu gün, 12:22

Hikmət Hacıyev venesuelalı nazir müavini ilə görüşdü

Bu gün, 12:10

FHN qeyri-sabit hava ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 11:54

Ceyhun Bayramov portuqaliyalı həmkarı ilə görüşüb

Bu gün, 11:40

Azərbaycan XİN Başlıbel faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 11:04

Şirvanda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən 5 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 10:45

Bu gün, 10:30

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Bu gün, 10:07

Bu gün Başlıbel faciəsindən 33 il ötür

Bu gün, 09:59

“FOMO Baku” “DJ Mag”-in dünyanın ən yaxşı klublar siyahısında 49-cu yerə yüksəldi - FOTO

17 / 04 / 2026, 20:00

İmtahanda maksimum bal toplayan Aydın: Çox yox, düzgün çalışmaq lazımdır

17 / 04 / 2026, 18:25

İmtahanda ən yüksək bal toplayan Muhammedali: Yüksək bal toplayacağıma inanırdım - EKSKLUZİV

17 / 04 / 2026, 17:59
Bütün xəbərlər