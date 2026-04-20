 9-cu siniflər üçün bu tarixdə buraxılış imtahanı keçiriləcək
На русском
Cəmiyyət

9-cu siniflər üçün bu tarixdə buraxılış imtahanı keçiriləcək

16:02 - Bu gün
Bazar günü 9-cu siniflər üçün buraxılış imtahanı keçiriləcək.

1news.az Dövlət İmtahan Mərkəzinə istinadən xəbər verir ki, buraxılış imtahanında iştirak edəcək şagirdlər https://e-gov.az/az/services/read/2516/2 linkindən istifadə etməklə özlərinin imtahana buraxılış vərəqəsini, təhsil müəssisələri isə bütün şagirdlərin imtahana buraxılış vərəqələrini çap edə bilərlər. İş nömrəsini isə buradan öyrənə bilərlər.

Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədində şəkli olmayan şagirdlər buraxılış imtahanı üçün təhsil müəssisəsi tərəfindən verilməli olan arayışı DİM-in saytından yükləyə bilərlər.

Qeyd edək ki, imtahanlar Bakı şəhərinin Sabunçu (II hissə), Nizami, Xəzər (II hissə) və Nəsimi rayonlarında, Sumqayıt (II hissə), Abşeron (II hissə), Naxçıvan, Göygöl, Goranboy, Naftalan, Gədəbəy, Tovuz, Qax, Balakən, Zaqatala, Lerik, Cəlilabad (II hissə), Masallı (II hissə), Bərdə, Tərtər, Göyçay, Saatlı, Salyan, Kürdəmir, İsmayıllı, Sabirabad (II hissə), Xaçmaz (II hissə), Quba (II hissə), Ağdərədə (Talış, Göyarx, Həsənriz, Şıxarx, Suqovuşan kənd orta məktəbləri), Laçında (Şəhər 2 nömrəli tam orta məktəb, Zabux, Sus kənd tam orta məktəbləri) keçiriləcək.

Bakı şəhəri üzrə xüsusi məktəblərdə (internat məktəbləri, cəzaçəkmə müəssisələrində yerləşən məktəblər), eləcə də tədrisi gürcü dilində aparılan ümumtəhsil müəssisələrinin məzunları da həmin gün imtahan verəcəklər.

Paylaş:
131

Aktual

Rəsmi

Prezident bir sıra qeyri-filiz faydalı qazıntı yataqları ilə bağlı fərman imzalayıb

Rəsmi

Dövlət Gömrük Komitəsinə yeni səlahiyyət verildi

Siyasət

Belçika və Niderland səfirləri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıblar

Cəmiyyət

Azərbaycanda 15 yaşlı yeniyetmə uşaq dünyaya gətirdi, cinayət işi açılıb - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Naxçıvanda bir sıra çaylardan sel keçib

Küləkli və yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Pensiya kapitalından vaxtından əvvəl istifadə edilə bilər - Yalnız bu halda

Rusiyadan idxal olunan bitki tərkibli spred yağı məhsulunda uyğunsuzluq aşkarlanıb - FOTO

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Mehdiabadda qəza nəticəsində avtomobildə sıxılan sürücü xilas edilib - VİDEO

Həsən Əliyev küçəsinin Tbilisi prospekti ilə kəsişməsi ilk dəfə svetoforlarla tənzimlənəcək - VİDEO

Qış parkının yaxınlığında evdə baş verən yanğın söndürülüb - VİDEO - YENİLƏNİB

Şəmkirdə məktəbdə yanğın olub, şagirdlər təxliyə edilib - YENİLƏNİB 1

Son xəbərlər

Naxçıvanda bir sıra çaylardan sel keçib

Bu gün, 17:55

Orban Macarıstan XİN-ə rəhbərlik edəcək

Bu gün, 17:41

Prezident bir sıra qeyri-filiz faydalı qazıntı yataqları ilə bağlı fərman imzalayıb

Bu gün, 17:37

Dövlət Gömrük Komitəsinə yeni səlahiyyət verildi

Bu gün, 17:33

Küləkli və yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 17:28

Pensiya kapitalından vaxtından əvvəl istifadə edilə bilər - Yalnız bu halda

Bu gün, 17:20

Rusiyadan idxal olunan bitki tərkibli spred yağı məhsulunda uyğunsuzluq aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 17:09

Moskva məhkəməsi “Roblox” şirkətini cərimələdi

Bu gün, 17:01

Türkiyədə əməliyyatlar nəticəsində 90 nəfər saxlanıldı

Bu gün, 16:43

Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

Bu gün, 16:29

Ceyhun Bayramov Banqkokda Şri-Lanka naziri ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

Bu gün, 16:20

Paytaxtda avtobus sürücüsü sükan arxasında vəfat edib

Bu gün, 16:17

Azərbaycanla Tailand arasında ikitərəfli münasibətlər müzakirə edilib - FOTO

Bu gün, 16:11

​Bakının bu ərazisində evlər kəskin ucuzlaşdı

Bu gün, 16:04

9-cu siniflər üçün bu tarixdə buraxılış imtahanı keçiriləcək

Bu gün, 16:02

Paytaxtda 100 min bina sökülür?

Bu gün, 15:55

Tanınmış aktyor və həyat yoldaşı bir-birini öldürdü

Bu gün, 15:35

Belçika və Niderland səfirləri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıblar

Bu gün, 15:35

BDU-nun elmi işçisi Həsənbəy Arazov vəfat edib

Bu gün, 15:26

Oğuzda qanunsuz ağac kəsən 3 nəfər saxlanıldı

Bu gün, 15:14
Bütün xəbərlər