 Azərbaycanla Tailand arasında ikitərəfli münasibətlər müzakirə edilib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Azərbaycanla Tailand arasında ikitərəfli münasibətlər müzakirə edilib - FOTO

16:11 - Bu gün
Azərbaycanla Tailand arasında ikitərəfli münasibətlər müzakirə edilib - FOTO

Aprelin 20-də xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Banqkok şəhərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Asiya və Sakit okean üçün İqtisadi və Sosial Komissiyasının (UNESCAP) 82-ci sessiyası çərçivəsində Tailand Krallığının xarici işlər naziri Sihasak Puanqketkeo ilə görüşüb.

Xarici İşlər Nazirliyindən 1news.az-a bildirilib ki, görüş zamanı Azərbaycan ilə Tailand arasında ikitərəfli münasibətlərin hazırkı vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub, əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün mövcud potensial yüksək qiymətləndirilib. Siyasi dialoqun inkişafı, iqtisadi-ticari əməkdaşlığın genişləndirilməsi, mədəniyyət və turizm sahələrində əlaqələrin dərinləşdirilməsi imkanları nəzərdən keçirilib.

Ötən ilin dekabr ayında Azərbaycanın Tailandda səfirliyinin rəsmi açılışının və iki ölkənin Xarici İşlər nazirlikləri arasında ilk siyasi məsləhətləşmələrin keçirilməsi ikitərəfli münasibətlərin inkişafında mühüm mərhələ kimi qeyd edilib. Bu addımların Azərbaycan-Tailand əlaqələrinin institusional əsaslarının möhkəmləndirilməsinə və əməkdaşlığın daha da sistemli şəkildə inkişafına töhfə verdiyi vurğulanıb.

Görüşdə çoxtərəfli platformalarda qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsinin əhəmiyyəti qeyd olunub. BMT, UNESCAP, AQEM, ASEAN və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivləri müzakirə edilib, Azərbaycanın sədrliyi və Tailandın ev sahibliyi ilə keçirilən UNESCAP-ın 82-ci sessiyasının məhsuldar nəticələr verəcəyinə dair əminlik ifadə olunub.

Nazir Ceyhun Bayramov həmkarına Azərbaycanın postmünaqişə dövründə həyata keçirdiyi sülh təşəbbüsləri, işğaldan azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsi istiqamətində görülən tədbirlər, habelə həmin ərazilərdə aparılan genişmiqyaslı bərpa və yenidənqurma işləri barədə ətraflı məlumat verib.

Nazirlər, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər ikitərəfli və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

Paylaş:
111

Aktual

Rəsmi

Prezident bir sıra qeyri-filiz faydalı qazıntı yataqları ilə bağlı fərman imzalayıb

Rəsmi

Dövlət Gömrük Komitəsinə yeni səlahiyyət verildi

Siyasət

Belçika və Niderland səfirləri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıblar

Cəmiyyət

Azərbaycanda 15 yaşlı yeniyetmə uşaq dünyaya gətirdi, cinayət işi açılıb - YENİLƏNİB

Siyasət

Ceyhun Bayramov Banqkokda Şri-Lanka naziri ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

Azərbaycanla Tailand arasında ikitərəfli münasibətlər müzakirə edilib - FOTO

Belçika və Niderland səfirləri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıblar

Sumqayıtda futbol meydançasında faciə - 23 yaşlı oğlan öldü

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan və Mərakeş parlamentləri arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb - FOTO

Ceyhun Bayramov ilə yəmənli həmkarı arasında görüş keçirilib

Zəngilanda Rusiya-Azərbaycan Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçirilib

Ceyhun Bayramov portuqaliyalı həmkarı ilə görüşüb

Son xəbərlər

Naxçıvanda bir sıra çaylardan sel keçib

Bu gün, 17:55

Orban Macarıstan XİN-ə rəhbərlik edəcək

Bu gün, 17:41

Prezident bir sıra qeyri-filiz faydalı qazıntı yataqları ilə bağlı fərman imzalayıb

Bu gün, 17:37

Dövlət Gömrük Komitəsinə yeni səlahiyyət verildi

Bu gün, 17:33

Küləkli və yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 17:28

Pensiya kapitalından vaxtından əvvəl istifadə edilə bilər - Yalnız bu halda

Bu gün, 17:20

Rusiyadan idxal olunan bitki tərkibli spred yağı məhsulunda uyğunsuzluq aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 17:09

Moskva məhkəməsi “Roblox” şirkətini cərimələdi

Bu gün, 17:01

Türkiyədə əməliyyatlar nəticəsində 90 nəfər saxlanıldı

Bu gün, 16:43

Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

Bu gün, 16:29

Ceyhun Bayramov Banqkokda Şri-Lanka naziri ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

Bu gün, 16:20

Paytaxtda avtobus sürücüsü sükan arxasında vəfat edib

Bu gün, 16:17

Azərbaycanla Tailand arasında ikitərəfli münasibətlər müzakirə edilib - FOTO

Bu gün, 16:11

​Bakının bu ərazisində evlər kəskin ucuzlaşdı

Bu gün, 16:04

9-cu siniflər üçün bu tarixdə buraxılış imtahanı keçiriləcək

Bu gün, 16:02

Paytaxtda 100 min bina sökülür?

Bu gün, 15:55

Tanınmış aktyor və həyat yoldaşı bir-birini öldürdü

Bu gün, 15:35

Belçika və Niderland səfirləri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıblar

Bu gün, 15:35

BDU-nun elmi işçisi Həsənbəy Arazov vəfat edib

Bu gün, 15:26

Oğuzda qanunsuz ağac kəsən 3 nəfər saxlanıldı

Bu gün, 15:14
Bütün xəbərlər