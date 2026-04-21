 Şahdağda qarın hündürlüyü 84 santimetrdi - Faktiki hava | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Aprelin 21-i saat 10:00-a olan faktiki hava açıqlanıb.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, ölkə ərazisinin bəzi yerlərində arabir şimşək çaxır, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv xarakterli yağış, dağlıq ərazilərdə isə qar yağır.

Qar örtüyünün hündürlüyü Şahdağda 87, Kəlbəcərdə 4, Laçında 2, Qrız, Xınalıq, Qusar (Laza), Zaqatalada (Əlibəy) 1 sm-dir.

Düşən yağıntının miqdarı Oğuzda 59, Şəkidə 54, Qaxda (Sarıbaş) 43, Qəbələdə 36, Şamaxı, Mingəçevirdə 29, Zaqatalada 24, Göyçay, Balakəndə 22, Tərtərdə 21, Goranboy, Yevlaxda 20, Naftalanda 19, Göygöldə 18, Hacıqabul, Qobustanda 16, Lerikdə 14, Şəmkir, Xızıda 13, Xaltan, Bərdədə 12, Kürdəmir, Gədəbəy, Gəncə, Şahbuzda 11, Daşkəsən, Yardımlıda 10, Sədərəkdə 9, Zərdabda 8, Sabirabad, Lənkəran, Ağdamda 7, Bakıda və Abşeron yarımadasında 6, Astara, İmişli, Qusarda 4, Naxçıvan, Ordubad, Tovuz, Biləsuvar, Beyləqan, Şirvan, Qubada 3, Şabranda 2, Neftçala, Cəbrayıl, Culfa, Xaçmaz, Qubadlı, Şuşa, Xankəndi, Xocalı, Füzulidə 1 mm-dir.

Paylaş:
120

Aktual

İqtisadiyyat

İqtisadiyyat

Cəmiyyət

Rəsmi

Cəmiyyət

Redaktorun seçimi

Sizin üçün xəbərlər

Son xəbərlər

Bu gün, 11:04

Bu gün, 10:53

Bu gün, 10:35

Bu gün, 10:31

Bu gün, 10:23

Bu gün, 10:09

Bu gün, 10:02

Bu gün, 09:54

Bu gün, 09:47

Bu gün, 09:39

Bu gün, 09:37

Bu gün, 09:19

Bu gün, 09:08

Bu gün, 08:57

Bu gün, 08:48

Bu gün, 08:40

20 / 04 / 2026, 18:10

20 / 04 / 2026, 17:55

20 / 04 / 2026, 17:41

20 / 04 / 2026, 17:37
Bütün xəbərlər